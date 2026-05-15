Piden 20 años de prisión para un falso «tío» que abusó de cuatro hermanas en Viedma

Horror en Viedma: Piden 20 años de prisión para un falso "tío" que abusó de cuatro hermanas

En una conmovedora audiencia de cesura realizada hoy en los tribunales locales, la Fiscalía y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes solicitaron de manera unánime la pena de 20 años de prisión efectiva para un hombre penalmente responsable de haber abusado sexualmente de cuatro hermanas. Las víctimas, que eran menores de edad al momento de los hechos, lo consideraban un miembro de su propia familia.

El imputado ya había sido declarado culpable el pasado 17 de abril tras admitir su autoría en una serie de abusos sexuales simples y agravados por acceso carnal, todos con el agravante de haber sido cometidos en su rol de guardador.

El rol clave de la ESI para romper el silencio

Según expuso la Fiscal del caso, la alarmante situación se descubrió gracias a un taller de Educación Sexual Integral (ESI) dictado en una escuela primaria. Allí, una de las niñas rompió el silencio y relató los ultrajes que sufría por parte de quien llamaba su «tío».

La funcionaria judicial destacó la importancia de las instituciones escolares como espacios de protección, ya que ese primer develamiento permitió, de forma progresiva, identificar que sus otras tres hermanas también habían sido víctimas del mismo agresor.

Un vínculo de confianza transformado en calvario

La acusación describió un escenario de manipulación y asimetría de poder. El condenado se valió de la extrema confianza del entorno y de la vulnerabilidad económica de la casa, presentándose ante las niñas como «el que ayudaba a mamá» o «el que traía comida».

La extensión del daño: Los hechos ocurrieron en dos etapas temporales: entre 2012 y 2018 damnificando a dos hermanas (hoy mayores), y entre 2021 y 2024 contra las dos menores. El impacto destruyó la dinámica familiar, al punto de que las niñas callaron por años por el temor a no ser creídas por sus propios padres.

Secuelas psicológicas alarmantes

Durante los alegatos, un perito psicólogo forense detalló el cuadro de estrés postraumático que presentan las víctimas (cuyas edades oscilaban entre los 9 y 17 años al momento de las pericias).

El profesional descartó cualquier indicador de simulación y enumeró graves secuelas físicas y emocionales tales como insomnio, miedo constante, angustia, sentimientos de culpa y vergüenza. Así como temblores, transpiración y entumecimiento, irritabilidad y cuadros de anorexia.

A su turno, el Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes adhirió al pedido de 20 años de cárcel, calificando el caso como «particularmente perverso y plagado de amenazas», revelando además que las víctimas padecen conductas autodestructivas y que, en su carrera, «nunca vio un caso similar».

El planteo de la Defensa

Por su parte, la Defensa Penal Pública solicitó la imposición de la pena mínima prevista para la escala penal del delito. Si bien aclaró que sus argumentos no buscaban justificar las aberrantes acciones, pidió al tribunal ponderar la historia de vida del acusado.

El defensor describió al imputado como un hombre marginalizado por el sistema: sin escolarización, indocumentado desde su llegada al país siendo niño y abandonado por un familiar a temprana edad. Asimismo, solicitó que se valore el hecho de que el acusado evitó el proceso de juicio oral al reconocer la autoría de los delitos.

El Tribunal de Juicio de Viedma dará a conocer la sentencia definitiva con el monto de la pena en los próximos días.