Revuelo por un video que mostró a Cristina Kirchner ingresando a su departamento sin policías

En medio de la tensión política por la situación judicial de Cristina Kirchner, un video difundido en TikTok este viernes generó fuertes repercusiones. Las imágenes muestran a la ex presidenta caminando por la vereda y reingresando a su domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, sin custodia policial visible.

Según el material que circuló en redes, Kirchner descendió de un vehículo y caminó algunos metros acompañada por hombres vestidos de civil. De acuerdo a lo informado por Infobae, la ex mandataria habría salido para cumplir con un control médico.

El video de Cristina Kirchner sin policías abrió un fuerte debate

Las imágenes fueron compartidas por un usuario de TikTok y rápidamente se viralizaron. En redes, distintos usuarios cuestionaron que la ex presidenta caminara sin presencia visible de efectivos.

De acuerdo a la publicación original, Cristina Kirchner salió de su casa a las 9.15 y regresó a las 14.07 el último miércoles. Hasta el momento no hubo una comunicación oficial sobre el motivo de la salida.

En el video también se observa que la acompañaban cuatro hombres, aunque ninguno vestía uniforme policial. Uno de ellos caminaba a pocos metros de Kirchner durante el trayecto desde el vehículo hasta la entrada del edificio.

Marcha Federal Universitaria y militancia frente al departamento de CFK

La salida ocurrió un día después de otra aparición pública de Cristina Kirchner. El martes, la dirigente peronista salió al balcón de su departamento para saludar a militantes que se acercaron hasta San José 1111 luego de la Marcha Federal Universitaria.

Las columnas de manifestantes habían participado previamente de la movilización convocada en Plaza de Mayo. Después avanzaron hacia el domicilio de la expresidenta, ubicado a pocas cuadras de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

La convocatoria fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales. Se trató de la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

Cristina Kirchner cumple una condena a seis años de prisión en la causa Vialidad. El departamento de Constitución se convirtió en los últimos meses en un punto de concentración para sectores de la militancia peronista.

Avanza el decomiso de bienes en la causa Vialidad contra CFK

Mientras continúan las repercusiones por el video, el Tribunal Oral Federal 2 avanzó en otra instancia vinculada a la causa Vialidad. El tribunal aguarda una definición de la Corte Suprema para avanzar con el decomiso de bienes dispuesto en la sentencia.

Según publicó Infobae, el juez Rodrigo Giménez Uriburu envió un oficio a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura del máximo tribunal para consultar si algunos de los inmuebles decomisados serán utilizados por la Justicia o el Consejo de la Magistratura.

La medida alcanza propiedades vinculadas a Cristina Kirchner y también al empresario Lázaro Báez, condenado en el mismo expediente por administración fraudulenta relacionada con la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.

La defensa de la ex presidenta presentó esta semana un recurso extraordinario ante la Corte Suprema contra el avance del decomiso. El expediente continúa en trámite mientras siguen las repercusiones políticas y judiciales alrededor de la causa Vialidad.



