Con casi todo a disposición, la Selección Argentina se entrenó en Ezeiza

La Scaloneta se movió por primera vez de cara a los amistosos que tiene por delante en la fecha FIFA. (@Argentina)

La Selección Argentina se entrenó por primera vez este martes en Ezeiza a ocho días del primer amistoso en Córdoba frente a Bolivia, que será el miércoles 30 de septiembre.

Lionel Scaloni tuvo casi todo a disposición: llegaron Franco Mastantuono, Lisandro Martínez, Dibu Martínez, Julián Álvarez, Cuti Romero, Giuliano Simeone, entre otros, que tuvieron acción el pasado domingo. También se sumaron caras nuevas como Ezequiel Fernández, Santiago Castro, Leandro Balerdi, Matías Soulé y Santiago Simón, entre otros.

También se sumaron Tomás Palacios, Leonel Flores y Santiago Beltrán, del fútbol local, que fueron citados y están dando sus primeros pasos con la albiceleste.

Scaloni observa el entrenamiento de la Selección Argentina en Ezeiza.

Aún no se sabe si el pujatense desafectará a Tobías Andrada y Thiago Almada, de River, que salieron lesionados frente a Huracán.

En esta ocasión, Lionel Messi y Nicolás Otamendi estuvieron ausentes ya que se despidieron del seleccionado. En el caso del defensor de River podría jugar ante Benín a modo de cierre, en la despedido de Messi de la Albiceleste.

La misma situación sería para Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes se sumarán solamente para ese último amistoso en el Monumental.