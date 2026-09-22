Prisión preventiva para un joven que atacó a su pareja en Cipolletti y se mantuvo prófugo a orillas del río

Un joven fue imputado por el Ministerio Público Fiscal y quedó tras las rejas tras golpear brutalmente a su pareja y causarle lesiones de gravedad en un domicilio del barrio Labraña. El acusado permaneció prófugo durante más de un día hasta que se dio con su auto en el sector conocido como la Cueva del León, para ser finalmente localizado por las fuerzas de seguridad en la costa del río Negro, en la zona de la Margen Sur.

En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal del caso Martín Pezzetta le atribuyó la autoría del delito de lesiones graves calificadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género.

Según la investigación preliminar, el violento episodio ocurrió durante la mañana del domingo 20 de septiembre en la planta alta de una vivienda. En ese lugar, tras iniciarse una discusión, el agresor comenzó a empujar a la joven para evitar que se fuera. Ante la negativa de la víctima a quedarse, la atacó a golpes de puño y continuó agrediéndola de diversas formas.

Para detener la escalada de violencia y salvar su vida, la mujer simuló un desmayo. En un descuido del agresor, logró reaccionar y escapó hacia la vivienda de sus suegros —ubicada en el mismo terreno— para pedir ayuda. El informe del Hospital de Cipolletti constató posteriormente que la víctima ingresó con una fractura en el rostro y diversos traumatismos en el cuerpo.

Búsqueda en el río y riesgos procesales

Tras la agresión, el acusado huyó del lugar. Su búsqueda motivó un operativo de un día y medio que involucró un importante despliegue de la Policía de Río Negro y Prefectura Naval Argentina, hasta que lograron hallarlo a orillas del río Negro.

Para sustentar la acusación, la Fiscalía presentó el testimonio de la víctima, las actas de procedimiento de la Comisaría Cuarta y evidencias audiovisuales recolectadas en la escena. Asimismo, el fiscal Pezzetta solicitó la prisión preventiva argumentando un claro riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

“Su conducta obviamente fue entorpecer el accionar de la justicia”, remarcó el fiscal, advirtiendo además que una eventual liberación del imputado generaría temor en la víctima y pondría en riesgo su declaración.

Por su parte, la defensa particular del imputado no objetó la formulación de cargos, pero se opuso a la medida cautelar señalando que el joven carece de antecedentes penales computables y que la expectativa de pena permitiría una ejecución condicional. En su lugar, propuso la libertad bajo prohibición de acercamiento.

Resolución judicial y restricción a la prensa

Al resolver el caso, el juez de Garantías Juan Pedro Puntel dio por formulados los cargos y habilitó la etapa de investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses. Asimismo, hizo lugar a la petición de la Fiscalía y dictó la prisión preventiva del imputado por el mismo plazo de cuatro meses.

A pedido de la defensa, el magistrado dispuso una restricción para los medios de comunicación presentes en la sala de audiencias, prohibiendo la captura o difusión de imágenes del rostro del imputado, sin perjuicio de permitir la cobertura del resto de la sala y los participantes del acto judicial.