Cuadernos: la Justicia mostró el video del allanamiento al departamento de Cristina Kirchner

En el marco de la causa Cuadernos, la Justicia mostró un video del allanamiento al departamento de la expresidenta Cristina Kirchner, en 2018.

Cuadernos: tensión por los videos del allanamiento al departamento de Cristina

Las imágenes fueron presentadas a pedido de la Fiscalía, en medio del testimonio del comisario Juan Carlos Barrales, quien estuvo a cargo del operativo en el inmueble de Juncal y Uruguay en Recoleta.

Entre los detalles más llamativos de su declaración, el testigo dijo que en el lugar había «muchos elementos de valor», y que en la habitación había una «puerta blindada» que daba a un vestidor.

Barrales afirmó que estuvo presente en el operativo ordenado por el juez Claudio Bonadío, el cual se realizó junto a miembros de la Gendarmería Nacional y dos testigos. También dijo que el material fílmico y las fotografías fueron guardados en “sobres con medidas de seguridad e inviolabilidad” y entregados a la autoridad judicial.

Al respecto de la puerta blindada, el comisario señaló que estaba en la que “supusimos era la habitación matrimonial, porque había almohadones con las iniciales de Néstor Kirchner y la expresidenta”.

“Estaba ahí atrás de la cama”, comentó. Según su testimonio, la misma daba a un vestidor o placard, y mientras inspeccionaban, “se cerró” y fue nuevamente abierta por el secretario privado de Cristina Kirchner para continuar con el operativo.

Las imágenes que se mostraron permitieron ver el momento en el que la Policía Federal leía la orden de allanamiento e ingresaba al domicilio, además del recorrido de parte del lugar hasta llegar al dormitorio.

En ese momento, el abogado defensor de la expresidenta, Carlos Beraldi, decidió frenar la exposición de los videos y criticó que la fiscal Fabiana León obró de “mala fe”. Incluso, cuestionó que afectaba a la intimidad de su defendida y era “un exceso”.

Tras un cuarto intermedio, los jueces Enrique Méndez Signori y Fernando Canero decidieron no hacer lugar al pedido de Beraldi y continuar con los videos, aunque solicitaron a la fiscal que puntualice los puntos a mostrar. El magistrado Germán Castelli votó en disidencia.

El testimonio de Barrales llamó la atención dado que, según la hipótesis de la investigación, dicho departamento habría sido el lugar donde se resguardaba el presunto dinero de las coimas mencionadas en las anotaciones del chofer Oscar Centeno.

Al continuar con su declaración, el comisario afirmó que en el allanamiento participó un perro de búsqueda entrenado para detectar drogas y divisas que “marcó un lugar”, aunque allí “no había absolutamente nada”. “Puede haber reaccionado a cualquier químico que esté contenido en divisas y drogas”, agregó.

Por otro lado, mencionó que el departamento tenía un sistema de vigilancia interno. Si bien dijo que era algo “poco habitual” con respecto a otros allanamientos que había hecho, mencionó que “es esperable” que haya un sistema de seguridad “particular”, ya que se trata de una persona pública.

NA