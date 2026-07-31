Imágenes de abuso sexual infantil en Cipolletti: piden a Brasil la extradición del prófugo detenido por Interpol en Manaos

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro solicitó formalmente a la Justicia de Brasil la extradición de un hombre investigado en la ciudad de Cipolletti por los delitos de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI). El sospechoso, sobre quien pesaba una orden de captura internacional, fue localizado y detenido recientemente por Interpol en la ciudad de Manaos, en el estado de Amazonas.

En una audiencia celebrada este viernes en el Foro Penal, el juez de Garantías Juan Pedro Puntel autorizó la solicitud presentada por la fiscal adjunta Laura Olea para dar inicio formal al trámite por la vía diplomática. A partir de esta resolución, la Cancillería argentina enviará la documentación correspondiente debidamente traducida al portugués, activando los tratados internacionales vigentes entre ambos países a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Una investigación de alcance internacional

De acuerdo con lo expuesto por la fiscal Olea, el caso se originó el 8 de julio de 2024, luego de que un organismo internacional emitiera una alerta técnica sobre una dirección IP desde la cual se estaba compartiendo material con contenidos de abusos a menores.

La investigación avanzó hasta un allanamiento ejecutado el 18 de diciembre de ese mismo año en la vivienda del sospechoso. En dicho operativo, las fuerzas de seguridad secuestraron diversos equipos informáticos que posteriormente fueron sometidos a pericias forenses.

Los informes técnicos realizados sobre una notebook, una netbook y un disco externo arrojaron resultados contundentes: los peritos hallaron evidencias de la distribución de cuatro archivos y la tenencia de otros 217 contenidos con imágenes de menores de 13 años.

Fuga, rebeldía y captura en el Amazonas

La complicación procesal surgió cuando la fiscalía intentó notificar al imputado para llevar a cabo la formulación de cargos. En ese momento, las autoridades constataron que el investigado había abandonado el domicilio que había fijado ante la Justicia. Ante la imposibilidad de localizarlo, el 23 de julio de 2025 se declaró su rebeldía y se dictó la orden de captura internacional que finalmente se hizo efectiva en el norte de Brasil.

Durante la audiencia de este viernes, el defensor público del acusado, Sebastián Nolivo, no presentó objeciones al pedido de extradición. El abogado confirmó ante el juez que la propia defensa había perdido todo contacto con el implicado, detallando que lo llamaron y citaron en reiteradas oportunidades sin obtener ningún tipo de respuesta. Con el aval judicial, se espera que el proceso administrativo internacional avance para que el imputado rinda cuentas ante la justicia rionegrina.