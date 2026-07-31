Diego Santilli apuntó contra Victoria Villarruel por sus críticas a Javier Milei y pidió que "dé un paso al costado"

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, salió al cruce con la vicepresidenta Victoria Villarruel quien se pronunció en contra del proyecto de reforma del BCRA impulsado por Javier Milei y fue contundente al sugerir que debería dar «un paso al costado» si no estaba de acuerdo con la gestión libertaria.

Diego Santilli contra los dichos de Villarruel

El funcionario en medio de una entrevista en Radio Mitre, calificó de «barbaridad» y «disparate» los mensajes que publicó Villarruel en X donde expresó una «genuina preocupación» por el estado del presidente y habló de «persecuciones imaginarias».

Según Santilli, esas expresiones son «agravios impropios de una persona que acompañó al presidente en la fórmula» y, al ser consultado si la vicepresidenta debería renunciar, dijo: «Que dé un paso al costado si cree que es así, que dé un paso al costado, que arme su proyecto y que compita«.

También cuestionó la postura de Villarruel y afirmó que «en vez de apoyar al Gobierno, de ayudar a sacar el país adelante, siempre pone palos en la rueda».

Cabe resaltar que la polémica con la vicepresidenta se desató el jueves, horas antes de la cadena nacional en la que Javier Milei presentó el proyecto de reforma del BCRA. La titular de la Cámara alta reaccionó a un retuit presidencial de la diputada Lilia Lemoine, que la acusaba de coordinar acciones contra el Gobienrno junto a la legisladora opositora Marcela Pagano.

Santilli sobre la reforma del BCRA

Por otra parte, el jefe de Gabinete se refirió al paquete de reformas presentado por el Ejecutivo y respaldó la modificación de la Carta Orgánica del BCRA. Santilli insistió en que el objetivo es preservar el valor de la moneda y prohíbe de forma taxativa al organismo emitir dinero para financiar al Estado, ya sea nacional, provincial o municipal.

Al respecto, enumeró: «Basta de remarcar los precios todas las semanas. Basta de volver a los controles de precios. Basta de volver a un Banco Central con 15.000 millones de reservas negativas».

Sobre la arquitectura institucional del BCRA, Diego Santilli subrayó que el proyecto «blinda» al presidente del organismo frente a presiones políticas, al exigir dos tercios de los votos de ambas cámaras del Parlamento para su remoción -hasta ahora bastaba con esa mayoría solo en el Senado-. El jefe de Gabinete descartó que la «independencia» del BCRA sea el concepto rector de la reforma e indicó: «¿Por qué en todo el discurso no aparece una palabra o una frase ‘independencia del Banco Central’? Porque es una tontera. Muchos hablaron de la independencia del Banco Central, pero nunca la ejecutaron«.

El proyecto incluye también la figura del «grillete fiscal» y el mecanismo de shutdown o cierre temporal de la administración pública en caso de déficit sostenido. En este sentido, Santilli explicó que si durante varios meses el resultado fiscal es deficitario y el Congreso no devuelve las cuentas al equilibrio, los salarios de legisladores, ministros, secretarios, subsecretarios y el propio presidente quedarían suspendidos. “Que el desequilibrio lo pague la política y no lo pague el ciudadano”, sintetizó.

Al ser consultado por los tiempos legislativos, Santilli confirmó que el proyecto será tratado en los próximos meses y afirmó que cuentan con el respaldo de varios gobernadores que ya ordenaron sus cuentas fiscales.

Con información de Infobae