Tragedia en San Juan: rescataron la caja negra del helicóptero y será clave para esclarecer el caso

Los equipos periciales completaron el retiro de la caja negra del helicóptero accidentado en la zona serrana de Valle Fértil, en la provincia de San Juan, donde murieron siete personas. El dispositivo de vuelo será enviado directamente a la sede del fabricante aeronáutico para reconstruir la secuencia previa al impacto y verificar si existió una falla mecánica o responsabilidad humana.

El fiscal federal a cargo de la causa, Francisco Maldonado, confirmó que las tareas estuvieron coordinadas por especialistas de la Junta de Investigación de Seguridad del Transporte Aéreo (JIAAC). Según precisó el funcionario judicial, los resultados del peritaje demandarán «entre un mes y un mes y medio, dependiendo de la factibilidad técnica de la extracción de datos».

Las pericias clave del fiscal Francisco Maldonado

La investigación judicial busca determinar si la caída obedeció a un problema mecánico o a las complejas condiciones geográficas del terreno montañoso. Para avanzar en la causa, la fiscalía solicitó los registros de mantenimiento de la aeronave, el plan de vuelo oficial, relevamientos planimétricos e informes toxicológicos de rutina sobre el piloto. Maldonado remarcó que el análisis de la caja negra se complementará con las conclusiones de las autopsias, los registros fotográficos y los testimonios reunidos por la Policía.

El rescate de los restos y la preservación del sitio del siniestro exigió un despliegue extremo a través de la serranía sanjuanina. Un contingente integrado por más de 45 efectivos de Gendarmería Nacional y la Policía de San Juan debió recorrer a pie 15 kilómetros tras acceder en camionetas 4×4 hasta el límite del parque nacional. La caminata, que demandó más de tres horas acarreando camillas y equipamiento pesado por zonas escarpadas, permitió alcanzar la aeronave destruida al amanecer.

Una vez en el sitio, los brigadistas trabajaron en la recolección de pruebas y la preservación de la escena antes de emprender la evacuación. El traslado de los fallecidos se realizó a través de la Ruta Nacional 150 y la Ruta Nacional 40 (vía Jáchal), bajo custodia de las fuerzas de seguridad hasta su ingreso a la morgue judicial de la capital provincial.

Quiénes eran las víctimas y la despedida en la Catedral de San Juan

La nómina de las autoridades provinciales fallecidas incluye al subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; al jefe del Cuartel de Bomberos, Rubén Castro; al subjefe de Bomberos, Jorge Carbajal; y al director de Protección Civil, Carlos Heredia. Asimismo, en el siniestro perdieron la vida el piloto de la aeronave, Matías Valenzuela, y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Tras el avance de los exámenes a cargo del Cuerpo Médico Forense, la Justicia autorizará la entrega formal de los restos a sus allegados. De acuerdo con lo previsto por las autoridades provinciales, los familiares, allegados y la comunidad sanjuanina despedirán a los funcionarios y rescatistas en un velatorio institucional organizado en la Catedral de San Juan.