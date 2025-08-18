Imputado por golpe comando en Regina estaba prófugo en Perú: pidieron que vaya 12 años preso

La fiscalía descentralizada de Villa Regina solicitó este mediodía una pena de 12 años de prisión efectiva y la declaración de primera reincidencia para un hombre que ya fue hallado responsable del delito de robo doblemente agravado.

El debate judicial se extendió más de lo previsto debido a que el acusado —único de los cinco imputados que no aceptó un procedimiento abreviado— se fugó a la República del Perú. Tras una alerta de Interpol, emitida a pedido de la fiscalía, fue ubicado y detenido. Desde entonces permanece con prisión preventiva.

Un hecho de extrema violencia

Según lo acreditado en juicio, el episodio ocurrió en julio de 2021, alrededor de las 19 horas, cuando un grupo de al menos siete personas irrumpió en una vivienda familiar. Vestidos con uniformes tipo policial y chalecos antibalas, portaban armas de fuego y actuaron con alto grado de preparación.

Al ingresar, redujeron a una mujer y a su hijo. A la madre la amenazaron y golpearon, mientras sustraían celulares, una computadora portátil, dinero, ropa y otros objetos de valor. Tras ello, escaparon en una camioneta Renault Oroch y un Volkswagen New Beetle.

La calificación legal que recae sobre el imputado es la de “robo doblemente agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y mediante la utilización de arma, en concurso real con tenencia de arma de guerra sin autorización legal”, en los términos de los artículos 45, 166 inciso 2°, 167 inciso 2° y 189 bis del Código Penal.

Posturas enfrentadas

Durante los alegatos, la fiscalía subrayó como agravantes la violencia desplegada y la conducta procesal del acusado, marcada por la fuga al exterior. “Se trata de hechos graves, planificados y cometidos con un alto nivel de premeditación”, sostuvo la representante del Ministerio Público, quien resaltó además los antecedentes penales del imputado.

En contrapartida, el defensor penal público consideró “desproporcionado” el pedido de pena, recordando que el resto de los imputados que aceptaron juicios abreviados recibieron condenas de entre 5 y 8 años. Por ello, solicitó una pena de 5 años y 3 meses de prisión, también con declaración de reincidencia.

Antes de concluir la audiencia, el acusado pidió disculpas “a la Justicia rionegrina y argentina por haber incumplido las normas de conducta”.

Próxima resolución

El tribunal colegiado que lleva adelante el debate dará a conocer la sentencia el lunes 25 de agosto a las 12:30.