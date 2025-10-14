Imputan a un hombre que le disparó cinco veces a otro en Senillosa: no lo mató "por la mala puntería"

Un hombre fue formalmente acusado hoy de intento de homicidio agravado tras disparar al menos cinco veces contra otro en la vía pública, en un incidente que tuvo lugar en Senillosa el pasado 26 de septiembre. La fiscal Guadalupe Inaudi, acompañada por la asistente letrada Agustina Jarry, presentó los cargos durante una audiencia en la Ciudad Judicial, solicitando además la prisión preventiva para el acusado.

La investigación preliminar del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial revela que el hecho ocurrió alrededor de las 14:30 en el barrio Unión. El acusado llegó al lugar en bicicleta y, al alcanzar la esquina de Gregorio Álvarez y San Martín, increpó a la víctima antes de abrir fuego.

La mala puntería y la atención médica

«Con clara intención de darle muerte, le efectuó cinco disparos a corta distancia, uno de los cuales lo hirió gravemente en el sector intercostal derecho», detalló la fiscal Inaudi, quien además señaló que el homicidio no se consumó «por cuestiones ajenas a su propia voluntad, tales como la mala puntería y la oportuna intervención médica recibida por la víctima».

Tras el ataque, el agresor huyó en su bicicleta. La víctima, por su parte, fue trasladada al hospital de Senillosa y posteriormente derivada al hospital Castro Rendón de Neuquén, donde permanece internada en terapia intensiva.

La fiscal Inaudi acusó formalmente al hombre de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en carácter de autor. Considerando la gravedad del delito, solicitó la prisión preventiva por un plazo de seis meses.

La decisión del juez

El juez de garantías Cristian Piana avaló la formulación de cargos y fijó un plazo de investigación de seis meses.

También hizo lugar al pedido de la fiscal, ordenando la prisión preventiva del acusado por el mismo período, asegurando así su permanencia tras las rejas mientras se desarrolla la investigación del caso.