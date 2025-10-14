Robo doblemente agravado en Roca: la Fiscalía pidió penas de prisión efectiva para dos acusados

El Ministerio Público Fiscal pidió penas de entre 7 y 8 años y medio de prisión para dos hombres hallados culpables de un violento robo cometido en Roca en febrero de 2024. Ambos fueron declarados coautores del hecho, calificado como “robo doblemente agravado por ser cometido en poblado y en banda, y por el uso de arma de fuego cuya aptitud no pudo ser acreditada”.

La audiencia de cesura se desarrolló ayer ante un tribunal colegiado que intervino en el caso. La resolución con la pena concreta será dada a conocer el próximo lunes 20 de octubre a las 11:30.

El hecho y el accionar de los autores

Según se acreditó durante el juicio, el robo ocurrió cerca de las 15:30 del 10 de febrero de 2024, cuando la víctima se disponía a abrir el portón de su casa en el centro de Roca. En ese momento fue interceptado por dos de los cuatro autores del hecho, quienes lo amenazaron con un arma de fuego —de la cual no se comprobó su aptitud para el disparo— y lo obligaron a ingresar a la vivienda.

Una vez dentro, los asaltantes lo maniataron de pies y manos con una soga y sustrajeron dinero en efectivo, un monitor, un grabador de cámaras de seguridad, un celular y una motocicleta. Luego huyeron en un Citroën C4, identificado más tarde por las cámaras de seguridad de la ciudad.

Los argumentos de la fiscalía

El fiscal del caso sostuvo que se trató de un hecho grave y premeditado, cometido por cuatro personas que esperaron a un descuido de la víctima para atacarla. “Ambos imputados incumplieron reglas de conducta, la víctima fue sorprendida en su domicilio, y el grupo actuó con coordinación, causando daños materiales y un fuerte impacto psicológico”, señaló.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal pidió para uno de los imputados una pena de 7 años y 6 meses de prisión, solicitando además que se revoque la condicionalidad de su condena anterior y se unifique por el mismo monto. Para el otro acusado, se pidió una pena de 8 años y 6 meses, manteniendo la declaración de reincidencia y unificando sus condenas previas en un total de 27 años de prisión.

La defensa y los próximos pasos

Por su parte, el defensor particular de los dos acusados pidió que se impongan las penas mínimas y sostuvo que sus asistidos no participaron del hecho. Alegó que “no se acreditaron los daños materiales mencionados” y que ambos mantienen su inocencia.

El tribunal dará a conocer la sentencia el lunes 20 de octubre a las 11:30, donde se fijará el monto definitivo de las penas. Ambos acusados permanecen detenidos hasta la lectura del fallo.