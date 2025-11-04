Imputaron a un segundo sospechoso de cometer un violento robo en Bariloche

La audiencia de formulación de cargosse hizo este martes en los Tribunales de Bariloche (foto de archivo)

La investigación en torno a un robo cometido en abril pasado en una vivienda del barrio Rancho Grande de Bariloche, en el que la víctima sufrió además una herida de bala avanzó con la imputación de un segundo sujeto, que deberá cumplir prisión preventiva al menos hasta el próximo 22 de diciembre.

La audiencia de formulación de cargos hizo eje en el rol cumplido por Ezequiel Cañuqueo, que fue imputado de haber participado en el hecho por el que ya había sido acusado meses atrás Fernando Ñancufil, a quien se responsabiliza de haber efectuado el disparo, que causó lesiones leves al propietario de la vivienda.

Según el relato del fiscal Marco Sosa Lukman, en la noche del 8 de abril tres personas (hay una tercera hasta ahora no identificada) ingresaron encapuchados en la casa ubicada en la calle Tehuelches. La víctima se encontraba en la planta alta y al comprobar la irrupción nada pudo hacer.

Fue baleado en el homóplato y luego inmovilizado con ataduras por los ladrones, que le reclamaron dinero, que no obtuvieron. Terminaron por huir con un monitor, un teléfono, tarjetas de crédito y un auto Renault Sandero, que abandonaron poco después en el barrio virgen Misionera.

Ñancufil también estuvo presente en la audiencia porque hubo una ampliación de cargos en su contra. La acusación del ministerio público, encuadrada como robo agravado por el uso de arma de fuego.

Lesiones leves

Según lo expuesto en la audiencia, el fiscal enumeró entre las pruebas los informes del gabinete de criminalística, pericias fotográficas y odorológicas sobre el vehículo que dieron positivas (con el registro de los dos imputados) e informes médicos sobre las lesiones del hombre atacado, que fueron de carácter “leve”.

En la audiencia, que estuvo presidida por el juez de garantías Juan Pablo Laurence, hubo también un largo intercambio sobre los trámites probatorios que resta incorporar, entre ellos una rueda de reconocimiento.

La defensa de Ñancufil se anticipó a una supuesta reticencia de la víctima a cumplir con ese trámite, en razón de que no pudo observar los rostros de sus agresores.

El defensor insistió en que se realice igual, en la búsqueda de correspondencia sobre “las características morfológicas, y de contextura de las personas”.

También hubo pedidos de nulidad de las defensas sobre las pericias odorológicas. Señalaron que no existió el debido control de parte en la toma de las muestras y que se realizaron mucho tiempo después, lo cual invalidaría el resultado. El defensor de Cañuqueo insistió en que su cliente “no estuvo en el lugar” y esa será su “teoría del caso”.

El juez decidió postergar para una nueva audiencia la decisión sobre las nulidades, pero dictó a ambos hombres la prisión preventiva y ampliación de plazos de investigación hasta el próximo 22 de diciembre.