Revés judicial para Donald Trump: la Corte Suprema rechazó las restricciones del voto por correo

La Corte Suprema rechazó el intento del presidente Donald Trump de restringir el uso del correo para las elecciones de mitad de período, poniendo fin a una serie de acciones legales de último minuto cuando la votación ya estaba en marcha.

La decisión permite a los estados seguir enviando las papeletas por correo siguiendo los mismos procedimientos que han utilizado durante años y que han representado casi un tercio de los votos emitidos.

Elecciones en Estados Unidos: revés para Donald Trump

Esto representó una contundente derrota para Trump en un tema que él ha enfatizado constantemente como vital para garantizar la integridad de las elecciones, a pesar de que prácticamente no hay evidencia de fraude con las papeletas enviadas por correo.

La mayoría de la Corte Suprema escribió que es probable que la insistencia del gobierno en implementar las restricciones este año fracase en los tribunales, aunque la breve orden de emergencia no detalló sus razones. Dos magistrados, Samuel Alito y Clarence Thomas, discreparon públicamente.

La administración Trump había pedido a los magistrados, una vez más en el centro de una acalorada controversia política, que allanaran el camino para las restricciones antes de las cruciales elecciones de noviembre por el control del Congreso.

Alito escribió en su voto particular que el Servicio Postal «tiene amplia autoridad para regular el correo» y probablemente tiene el poder de hacer cumplir las restricciones de Trump.

Mientras tanto, el juez Brett Kavanaugh coincidió en que las restricciones no deberían entrar en vigor para las elecciones de mitad de mandato, pero indicó que podría fallar a favor de la administración Trump si el asunto vuelve a ser tratado por el tribunal en un momento posterior.

Las papeletas de voto por correo ya se están enviando a los votantes

Los funcionarios electorales han declarado que era sencillamente imposible llevar a cabo una reforma completa en las semanas previas a las elecciones de mitad de mandato. De hecho, Alabama, Carolina del Norte y Wisconsin comenzaron a enviar las papeletas por correo a los votantes la semana pasada, cuando el nuevo sistema aún no estaba en funcionamiento.

El plan de la administración Trump exigiría que los estados adoptaran un estilo de sobre uniforme y enviaran listas de votantes elegibles a un portal en línea. El Servicio Postal podría negarse a entregar las papeletas a los estados que no cumplieran con este requisito.

Los esfuerzos de la administración tenían el potencial de ser especialmente perjudiciales en los estados que envían las boletas electorales exclusivamente por correo. El secretario de Estado de Washington, Steve Hobbs, demócrata, afirmó que la decisión permite que el trabajo para «llevar a cabo unas elecciones seguras, confiables y precisas» continúe «sin tener que alterar nuestros procesos electorales para cumplir con requisitos poco realistas para el envío de boletas por correo».

En Arizona, otro estado donde el voto se realiza mayoritariamente por correo, el secretario de Estado demócrata Adrian Fontes dijo: «Es crucial que sigamos rechazando la idea de que el acceso y la seguridad son mutuamente excluyentes cuando se trata de celebrar elecciones sólidas».

La vicegobernadora de Utah, Deidre Henderson, republicana y principal funcionaria electoral del estado, declaró en las redes sociales que la decisión de la Corte Suprema significa que «los habitantes de Utah pueden tener la seguridad de que las elecciones de 2026 se desarrollarán con normalidad».

La Casa Blanca y el Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios, pero en el pasado han presentado las restricciones como cambios de sentido común destinados a mantener la seguridad de las elecciones.

Los funcionarios estatales y los grupos defensores del derecho al voto se opusieron

Funcionarios estatales demócratas y grupos defensores del derecho al voto impugnaron las restricciones ante los tribunales, argumentando que el presidente no tiene autoridad constitucional para establecer reglas electorales que «prácticamente eliminarían el voto por correo en vísperas de unas elecciones importantes».

Mientras tanto, un informe de un denunciante afirmó que los requisitos del sistema postal podrían provocar que millones de papeletas de voto por correo nunca se enviaran, ya que los problemas con el portal, que aún no estaba operativo, significaban que un solo error en el código de barras podría resultar en la anulación de todo un lote de papeletas.

Según documentos judiciales, algunos estados no cuentan con la infraestructura necesaria para volver rápidamente a la votación presencial.

La Liga de Mujeres Votantes, demandante en el caso, calificó las restricciones propuestas como «un intento extraordinario de interferir en el proceso electoral» y afirmó que habrían sumido las elecciones en el caos. «Los votantes nunca deberían verse atrapados en medio de una lucha de poder político», declaró la directora ejecutiva, Celina Stewart.

Los tribunales inferiores acordaron bloquear el plan de Trump , incluida una orden judicial preliminar emitida por un juez designado por el presidente.

Pero la administración Trump apeló ante la Corte Suprema, argumentando que el control federal del Servicio Postal les permite establecer reglas para el manejo de las boletas electorales por correo y que el cumplimiento era posible.

El gobierno federal obtuvo una decisión procesal favorable en la Corte Suprema, pero los magistrados no se pronunciaron sobre la legalidad del plan.

Trump se ha opuesto durante mucho tiempo al voto por correo y lo ha culpado falsamente de su derrota en las elecciones de 2020 frente al demócrata Joe Biden, a pesar de que él mismo suele utilizar ese método para emitir su voto, incluso este mismo año.

Un informe de la Brookings Institution publicado en 2025 concluyó que el fraude en el voto por correo se produjo en tan solo unos cuatro casos por cada 10 millones de votos emitidos por correo.

AP