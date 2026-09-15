Las fotos que comprometen a Facundo Moyano y Candela Arizaga: investigan si se encontraron en un hotel

Una selfie publicada por Candela Arizaga despertó sospechas sobre un posible reencuentro con Facundo Moyano. El detalle que llamó la atención y por qué el supuesto encuentro podría tener consecuencias en la causa judicial.

Facundo Moyano y Candela Arizaga volvieron a quedar en el centro de la escena luego de que aparecieran una serie de imágenes que alimentaron las versiones de un supuesto encuentro entre ambos en un hotel del centro porteño.

El dato adquiere especial relevancia por la investigación judicial que continúa abierta después del episodio ocurrido a comienzos de agosto en Belgrano y por las restricciones de contacto dispuestas en el expediente.

Hasta el momento, no existe confirmación pública de que Moyano y Arizaga efectivamente se hayan encontrado en el alojamiento. Sin embargo, una fotografía publicada por la joven en sus redes sociales despertó sospechas y el caso ya habría llamado la atención de la Justicia.

La foto de Candela Arizaga que despertó sospechas

La versión comenzó a circular después de que Pochi de Gossipeame recibiera información sobre un supuesto encuentro.

Según reveló la panelista y consignó Ciudad Magazine, una persona le habría contado que Moyano estaba alojándose temporalmente en un apart hotel del centro porteño y que Arizaga habría ido a visitarlo.

A partir de ese dato apareció el elemento que encendió las sospechas: una selfie que Candela publicó frente al espejo de un baño.

Pochi comparó esa imagen con las fotografías promocionales del alojamiento donde presuntamente se encontraba Moyano y señaló varias similitudes entre ambos espacios.

El baño que aparece detrás de Arizaga tendría características similares al del apart hotel. Sin embargo, la comparación fotográfica por sí sola no permite determinar que la imagen haya sido tomada allí ni que los dos hayan coincidido en el lugar.

La Justicia buscaría determinar si estuvieron juntos

El supuesto encuentro tiene una dimensión que va más allá de las versiones sobre la relación.

Según informó DDM, la fiscalía habría solicitado un entrecruzamiento de antenas de los teléfonos celulares para intentar determinar si Moyano y Arizaga estuvieron en el mismo lugar y al mismo tiempo.

La investigación podría resultar relevante para establecer si existió un eventual incumplimiento de las medidas judiciales que se habían dispuesto.

Arizaga había pedido anteriormente que se modificara la restricción y expresó públicamente su intención de volver a encontrarse con Moyano. Sin embargo, una medida de este tipo solo puede ser modificada o levantada por decisión judicial.

Qué pasó entre Facundo Moyano y Candela Arizaga

El conflicto comenzó durante la madrugada del 4 de agosto, después de un episodio ocurrido en el edificio de avenida del Libertador donde se encontraba la pareja.

La Policía intervino luego de un llamado al 911 y ambos fueron interceptados en las inmediaciones. Arizaga fue trasladada al Hospital Pirovano para ser examinada y Moyano quedó involucrado en una investigación por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

Posteriormente, la joven dio su versión públicamente y aseguró que Moyano era su novio y que no la había agredido. También pidió que pudiera levantarse la restricción que impedía el acercamiento.

Pese a esas declaraciones, la investigación judicial continuó