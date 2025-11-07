Imputaron al joven detenido este viernes en Roca por el crimen de Julián Dobra

El joven de 18 años que fue detenido este viernes por la mañana en General Roca quedó formalmente imputado por el homicidio calificado de Julián Dobra, ocurrido en la zona de la barda norte. La decisión se tomó tras una audiencia encabezada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), luego de que la Policía de Río Negro avanzara en el análisis de cruces telefónicos y escuchas vinculadas con el caso.

La imputación se realizó bajo la figura de homicidio calificado, y el juez dispuso prisión preventiva hasta el 9 de mayo de 2026, fecha en la que vence el plazo total de investigación tras haberse declarado la causa como “compleja”. La medida busca garantizar la continuidad del proceso mientras se completan las pericias y se avanza hacia el juicio. De esta manera, se convierte en el octavo imputado por la causa, que también tiene a menores de edad involucrados.

La postura de la defensa oficial

El defensor oficial se opuso a la formulación de cargos y solicitó la adopción de medidas de resguardo para las víctimas, ante el temor manifestado. También solicitó que se le coloque una tobillera electrónica para evitar la prisión preventiva, algo a lo que el juez no accedió.

El procedimiento que culminó con la detención del joven tuvo lugar durante un allanamiento en una vivienda de Fiske Menuco, señalada previamente por los investigadores. Durante el operativo, los efectivos secuestraron un teléfono celular que será incorporado al conjunto de dispositivos ya analizados por el equipo técnico del MPF.

El abogado de la familia no descartó nuevos detenidos

“En la audiencia anterior había señalado que faltaba uno por detener”, expresó a Diario RÍO NEGRO el abogado de la familia de Julián, Oscar Pineda, al término de la audiencia. El letrado no descartó que haya más personas implicadas en el crimen, ya que aún restan peritar varios teléfonos incautados durante los procedimientos. «Puede haber más detenidos», resaltó.

Según explicó Pineda, el joven ahora imputado había sido mencionado por un testigo en una audiencia previa y, además, vinculado directamente con el lugar del hecho, lo que agrava su situación procesal. El abogado indicó que los próximos pasos de la investigación estarán centrados en los resultados de nuevas pericias a dispositivos electrónicos y en el análisis de un elemento hallado en la presunta escena del crimen, junto con el informe forense final sobre la muerte de Julián.

Pineda adelantó que en los próximos días se reunirá con el padre de la víctima para informarle los avances del expediente y coordinar las acciones a seguir.

En la última audiencia, el hombre no pudo estar presente debido a una descompensación, por lo que el encuentro servirá también para ponerlo al tanto de la imputación y de los próximos pasos judiciales.