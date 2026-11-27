Un hombre fue formalmente acusado este viernes por el asesinato de su abuela, Florencia Ferreyra, de 92 años, cometido durante la madrugada del pasado 21 de noviembre en un departamento del barrio 432 Viviendas. Tras la audiencia de formulación de cargos, la Justicia dispuso su prisión preventiva por el plazo de un año y habilitó la investigación penal preparatoria por cuatro meses.

La acusación fue impulsada por la fiscal Eugenia Vallejos, la fiscal adjunta Yesica Montenegro y el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, quienes imputaron al sospechoso por el delito de homicidio triplemente agravado: por el vínculo, por haber sido cometido para asegurar otro delito (criminis causa) y por mediar violencia de género (femicidio), conforme a los incisos 1, 7 y 11 del artículo 80 del Código Penal.

Según la teoría del caso expuesta por el Ministerio Público Fiscal, el crimen ocurrió entre las 22:00 del viernes 20 de noviembre y las 4:00 de la madrugada del sábado 21 en la vivienda que ambos compartían. El imputado habría aprovechado que su padre se encontraba de viaje y la extrema vulnerabilidad de la víctima —quien presentaba movilidad reducida— para ingresar a su dormitorio con fines de robo.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, una vez en la habitación, el agresor golpeó a la mujer, quien intentó defenderse provocándole rasguños. Acto seguido, la sofocó ocasionándole múltiples fracturas hasta provocarle la muerte. Tras el ataque, el sospechoso escapó del inmueble con dinero en efectivo, joyas varias, un teléfono celular y documentación personal de un familiar.

El crimen ocurrió entre las 22:00 del viernes 20 de noviembre.

Para sustentar la imputación, los representantes fiscales presentaron el informe médico forense que certificó la mecánica de la muerte, el acta de procedimiento policial, pericias del Gabinete de Criminalística y relevamientos del Cuerpo de Investigación Judicial. A ello se sumaron una decena de declaraciones testimoniales de vecinos y familiares que ubicaron al acusado en la escena del hecho.

Por su parte, el defensor oficial Horacio Briges Doyhenard objetó la acusación al sostener que la Fiscalía no consideró la condición física de su asistido, quien es una persona con discapacidad. En consecuencia, solicitó que no se tuvieran por formulados los cargos y pidió descartar los agravantes de criminis causa y femicidio.

Respecto a la medida cautelar solicitada por la parte acusadora bajo los argumentos de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación, la defensa la rechazó por considerar que dichos riesgos no fueron acreditados. Como alternativa, propuso la colocación de una tobillera de monitoreo satelital, presentaciones día por medio ante la oficina judicial y la prohibición absoluta de acercamiento tanto a los testigos como al domicilio del barrio 432 Viviendas.

Finalmente, tras escuchar los planteos de ambas partes, el juez de garantías Juan Pedro Puntel resolvió dar por formulados los cargos en los términos planteados por la Fiscalía y dictó la prisión preventiva por un año tal como lo requirió la acusación.