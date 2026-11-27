El juez federal Ariel Lijo ordenó una batería de medidas de prueba en la causa penal que investiga el traslado y la administración de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA), requiriendo documentación respaldatoria a la Auditoría General de la Nación (AGN) y explicaciones sobre eventuales directivas del Ministerio de Economía.

De acuerdo con las resoluciones del juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, los requerimientos previos del Ministerio Público Fiscal tras la denuncia impulsada por el abogado Gregorio Dalbón, y las actuaciones administrativas consignadas por Ámbito, el magistrado reclamó a la AGN el expediente completo de la Actuación 423/2025, aprobada mediante la Resolución 205/2026, junto con los estados contables al 31 de diciembre 2025, las disidencias y los descargos del propio BCRA.

Las disposiciones fueron dictadas el 27 de octubre 2026, antes de la aprobación final del dictamen de los auditores sobre las 1.000 barras enviadas a Londres, y el juzgado aguarda las respuestas oficiales.

Qué documentación reclamó Ariel Lijo a la AGN y al Banco Central sobre el oro

El requerimiento judicial busca reconstruir la cadena de responsabilidades administrativas y financieras detrás del manejo de las reservas internacionales, poniendo el foco en tres ejes documentales. Según indica Ámbito, el juzgado solicitó a la AGN la copia íntegra del informe de auditoría, sus anexos respaldatorios y el detalle de si existieron nuevas evaluaciones o intervenciones luego de que el Banco Central contestara las observaciones iniciales de los auditores.

En paralelo, Ariel Lijo exigió al BCRA que informe el marco normativo aplicable, qué áreas y funcionarios tenían competencia para autorizar operaciones con oro, qué mecanismos de control interno regían y qué entidades financieras participaron en las transacciones.

El magistrado requirió además que la autoridad monetaria informe si desde 2025 existieron instrucciones o comunicaciones institucionales con el Palacio de Hacienda, vinculadas a la administración del metal y a los contratos de derivados con subyacente oro.

Los hallazgos de la AGN sobre el oro en Londres que aún no ingresaron a la causa

Según fuentes judiciales, el dictamen definitivo de la Auditoría General de la Nación todavía no fue incorporado formalmente al expediente penal, aunque sus conclusiones fijan los puntos centrales bajo revisión.

La AGN estableció que el Banco Central remitió 1.000 barras de oro a Londres entre junio y agosto de 2024 sin un reglamento aprobado que fijara etapas ni responsables, operación que transformó lingotes físicos individualizados en un derecho de crédito sobre oro no asignado, sin que los auditores pudieran verificar la póliza de seguro del traslado.

El informe técnico detectó tres colocaciones por 96.000 onzas troy en el exterior, acreditadas mediante extractos del Banco de Pagos Internacionales (BIS) pese a haber sido negadas inicialmente por el BCRA, señaló pérdidas por US$ 1.023 millones en operaciones con derivados y recomendó repatriar el metal al Tesoro de la entidad monetaria.