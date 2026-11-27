El resultado del Presupuesto 2027 se transformó en grave problema para el Gobierno. Si bien el proyecto del ministro de Economía, Luis Caputo, obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, la oposición logró aprobar en particular más fondos para universidades nacionales, el Conicet, el INTI, el INTA y el Senasa.

La oposición le torció el brazo al Gobierno y aprobó más fondos para universidades en el Presupuesto

Todo sucedió durante la madrugada y tras una jornada de durísimas negociaciones. La “ley de leyes” se aprobó en general con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones (de los cordobeses Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres). El baldazo de agua fría para el oficialismo llegó después.

La oposición tumbó el artículo 11 del presupuesto universitario propuesto por el Gobierno: fueron 130 votos negativos contra 121 afirmativos. Quedó aprobada, con 138 apoyos y 109 rechazos, la propuesta de los rectores que eleva de $7,3 billones a $11 billones los fondos de las casas de altos estudios que vienen reclamando el cumplimiento de la ley de financiamiento.

El texto alternativo fue propuesto por Mariela Coletta, radical de Provincias Unidas, bajo el ala del vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti. De los $11 billones, $9,7 serán para personal y funcionamiento, y $1,7 billones para programas que se distribuirán entre todas las universidades.

Pero no fue la única derrota para el Gobierno. La oposición también rechazó con 127 votos negativos y 123 positivos un artículo que, según denunciaban, desfinanciaba al Senasa, al INTI y al INTA (Institutos Nacionales de Tecnología Industrial y Agropecuaria). Se incorporaron más fondos para estas instituciones, más el Conicet.

Por otra parte, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, hizo una propuesta para incorporar $515 mil millones de pesos en subsidios al transporte del interior, pero la idea no prosperó. Los intendentes habían llevado el reclamo al Congreso luego de que se aumentaran los subsidios para el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).

Ahora el debate continuará en el Senado y se abre un escenario incierto para el Gobierno. Si la oposición sanciona el texto tal como llegó de Diputados, podría empujar al presidente Javier Milei a un veto. Si, en cambio, el oficialismo logra modificarlo, el proyecto volverá a la Cámara baja y se retrasará la sanción de una ley que debe salir antes del 31 de diciembre si se quiere evitar una reconducción del Presupuesto 2026.

Las sesiones ordinarias culminan el próximo lunes 30 y se espera que en las próximas horas el Poder Ejecutivo formalice el llamado a extraordinarias, donde la “leyes de leyes” será central junto con la reforma electoral que aprobó el Senado para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) y la Ley Malvinas.

En la Casa Rosada mantienen la posición de no ceder más dinero a las universidades, con el repetido argumento de que se atenta contra el equilibrio fiscal.

En las primeras horas de este viernes ya comenzaron las conversaciones para modificar este tema, que será uno de los puntos a discutir en la próxima reunión de la mesa política.

La intención sería conversar con los bloques Unión Cívica Radical para intentar llegar a un punto de acuerdo, lo que se traduciría en cambios en el artículo, que deberá regresar a Diputados.

«Hay que empezar a charlar con los radicales para llegar a un acuerdo», sostuvo una fuente oficial haciendo alusión al bloque de 10 senadores, que prestaron colaboración para la media sanción de la reforma política.

Sin embargo, la duda es la posición que adoptará Patricia Bullirch, que durante la sesión que aprobó la Ley de Ludopatía se negó a implementar algunos cambios que pretendía la Casa Rosada.

La partida presupuestaria para las universidades se convirtió en una bandera política tanto para el Gobierno como para la oposición, y su discusión puede tener consecuencias en ambos sectores.