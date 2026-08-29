Fernando Cerimedo habló desde la cárcel y negó las acusaciones: “Me arruinaron la vida”

El consultor político argentino Fernando Cerimedo, señalado como una pieza clave de la estrategia digital de la campaña que llevó a Javier Milei a la Presidencia y actual asesor del mandatario boliviano Rodrigo Paz, habló por primera vez desde su detención en Bolivia.

Desde la cárcel, Cerimedo rechazó las acusaciones

Recluido en la cárcel de Palmasola, enfrenta una causa por supuesto intento de femicidio contra su pareja, Nadia Beller, y otra investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Durante una audiencia cautelar, que quedó registrada en una videollamada, Cerimedo negó las acusaciones y pidió al juez que le permita continuar el proceso en libertad. Visiblemente conmovido, también rechazó una versión sobre sus ingresos que había circulado a partir de una declaración fiscal. Aclaró que percibe aproximadamente un millón de dólares al año, y no por mes.

“Yo soy el único sustento de mi familia. Hoy mi familia en Argentina no tiene ni siquiera acceso a las cuentas”, sostuvo, al tiempo que aseguró que no tiene intención de fugarse. “Yo quiero terminar este proceso porque me arruinaron la vida”, afirmó, según detalló Clarín.

Cerimedo también explicó que pidió no recibir visitas para evitar cualquier sospecha de interferencia en la investigación. Dijo que incluso tiene dificultades para comunicarse con sus abogados y que no mantiene contacto con sus hijos.

El consultor calificó de “mitómano” al vicepresidente boliviano Edmand Lara y lo acusó de impulsar denuncias falsas en su contra. Además, negó tener una causa por narcotráfico y cuestionó que buena parte de las preguntas de la Fiscalía estuvieran vinculadas con Paz.

Sobre la acusación de intento de femicidio, Cerimedo sostuvo que “no tiene ni pies ni cabeza” y afirmó que confía en que el caso “pronto se va a esclarecer”. También pidió autorización para trabajar mientras continúa su defensa.

Con información de Clarín