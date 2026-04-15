Ingresó a la casa de su expareja desde el techo para amezanarla con un arma en Cipolletti

La Justicia formuló cargos contra un hombre que protagonizó un violento episodio en el barrio 2 de Febrero. El imputado deberá cumplir estrictas medidas de restricción hasta el inicio del juicio.

Un ataque planificado en el barrio 2 de Febrero

El pasado 12 de abril, alrededor de las 21:00 horas, se vivió una situación de extrema tensión en una vivienda de Cipolletti. Según la acusación fiscal presentada en el Foro Penal, el imputado irrumpió en el domicilio de su expareja de manera violenta: ingresó por el techo de la propiedad sin ningún tipo de autorización.

Una vez dentro, el hombre se dirigió al dormitorio donde la víctima se encontraba durmiendo. Allí, la habría amenazado con un arma, iniciando una persecución por distintos sectores de la casa que generó un profundo temor en la mujer.

Destrozos y violencia de género

Antes de retirarse del lugar, el acusado descargó su violencia contra los bienes de la víctima. La fiscalía detalló que el hombre rompió un vidrio de la puerta de ingreso al domicilio y destrozó la luneta y un vidrio trasero de un vehículo que estaba estacionado en el garaje.

Debido al vínculo previo y las características del ataque, la fiscal del caso encuadró el hecho bajo la calificación de amenazas agravadas, violación de domicilio y daños, todo enmarcado en un contexto de violencia de género.

Medidas cautelares y vigilancia satelital

Durante la audiencia, la jueza de Garantías hizo lugar al pedido de la fiscalía y dispuso medidas de protección urgentes para la víctima. Dado que la defensa oficial no presentó objeciones a los hechos ni a la calificación legal, se establecieron restricciones para el imputado.

El acusado será monitoreado mediante una tobillera electrónica con control satelital para asegurar que no viole las restricciones. Además, se fijó la prohibición de acercamiento sin poder aproximarse a menos de 200 metros de la víctima ni de su domicilio.

También se estableció la restricción de contacto y cualquier tipo de comunicación con la mujer. Finalmente deberá presentarse de forma quincenal en la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu.

La jueza habilitó un plazo de cuatro meses para la etapa penal preparatoria, tiempo durante el cual se recolectarán las pruebas finales antes de elevar la causa a juicio.