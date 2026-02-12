Intensos rastrillajes para identificar y detener a los autores del homicidio en Bariloche

La búsqueda de los responsables del asesinato que sacudió a Bariloche en la madrugada de hoy mantuvo en vilo durante toda la jornada a la policía y a los fiscales a cargo de la investigación, que solo lograron reunir varios testimonios y elementos de prueba, pero todavía no practicaron detenciones.

Uno de los datos centrales es que el auto de los homicidas, un Peugeot blanco señalado por testigos y videocámaras, no está radicado en Bariloche, sino en una localidad “del Valle”. A bordo del vehículo iban entre tres y cuatro personas —no todos los relatos coinciden— y existe una “vaga deducción” de que no son de Bariloche, dijo un policía.

También hay un arma secuestrada, pero no sería la que usaron los matadores de Diego Cid, de 40 años, quien recibió tres disparos y murió desangrado alrededor de las 2 de hoy en un pasaje interno de la denominada Manzana 257, lindante con el barrio El Frutillar, a unos 350 metros de la comisaría 42.

La policía recibió inmediato aviso de que una persona yacía en la calle, y cuando llegaron la encontraron con heridas sangrantes en una axila, la zona costal y el abdomen, aunque todavía con signos vitales. Convocaron a una ambulancia, pero los intentos por salvar a Cid resultaron estériles.

La Manzana 257 es una toma de tierras que se extiende sobre un cañadón y tiene dos ingresos, uno por El Frutillar y otro por la ruta Juan Herman. Según reconstruyeron los investigadores, Cid se encontraba en una vivienda con amigos y en cierto momento “salió a comprar” y llegó a transitar unos 50 metros cuando le dispararon desde el auto.

Todo indicaría que hubo un seguimiento previo y lo acecharon con ese fin. “No fue de improvisados”, dijo un policía consultado.

Las detonaciones causaron gran revuelo en el barrio, pero nadie pudo identificar a los atacantes. Llamó la atención hacia donde huyeron luego de la virtual ejecución. Ya que, en lugar de hacerlo hacia Bariloche o hacia El Bolsón por la ruta, de tránsito rápido, el Peugeot ingresó por Crucero General Belgrano hacia el fondo del barrio Dos de Abril, según el registro de una cámara que luego les pierde el rastro.

A la espera de la autopsia

Hasta la tarde de hoy no había detenciones y reinaba la cautela entre los investigadores, pero algunos voceros aseguraron estar “bien encaminados”.

En el lugar del crimen fue hallado un revólver calibre 22, que se habría deslizado desde las ropas de la víctima. Pero las evidencias indican que no fue el arma empleada para matarlo. En el mismo escenario fueron levantadas al menos dos vainas de pistola 9 mm.

Más detalles se conocerán con el informe de criminalística y con la autopsia del cuerpo, que estaba programada para hoy a las 16.30.

Por las características del hecho, podría tratarse de una represalia o derivación de un conflicto anterior. Es una de las hipótesis que orienta el trabajo d la fiscalía. Una de las primeras medidas fue realizar allanamientos y secuestrar teléfonos de allegados a la víctima, para buscar indicios en los mensajes que cruzaron durante las horas previas.

La policía señaló que Diego Cid era “conocido” para la fuerza, arrastraba antecedentes penales y tenía “vínculos con el mundo de los caballos”. Su hermano mayor, que actualmente es empleado municipal, también suele ser asociado con los mismos ámbitos, donde hoy mismo comenzaron a circular amenazas de venganza.

Tres homicidios en un puñado de días

El crimen de Cid se sumó a otros dos ocurridos en Bariloche en solo un par de semanas. La seguidilla que altera todos los promedios. La característica común de los tres hechos es la violencia extrema empleada por los autores. Uno de ellos ya fue condenado, por el femicidio de su expareja, cometido en el barrio Nahuel Hue el último 30 de enero.

Se trata de Tehubaldo Domínguez, quien mató a Angélica Zapata de más de 50 puñaladas. La abundancia de pruebas fue tal que fiscalía y defensa acordaron evitar el juicio por jurados y apenas una semana después Domínguez aceptó su responsabilidad en el hecho y fue condenado a prisión perpetua.

No se habían acallado todavía los hechos del femicidio cuando el pasado viernes por la noche un hombre de 30 años murió apuñalado luego de una pelea en la céntrica esquina de Rolando y Moreno. Por ese hecho hay dos personas imputadas, una de ellas de apellido Araneda.

El asesinato de Cid se suma ahora a la lista; sería el tercero en el año. Y si se amplía el radio a la zona rural, se puede sumar el hecho registrado el 6 de enero en Villa Llanquín, cuando un hombre embistió y mató a otro con su auto, en forma deliberada, y quedó imputado de homicidio simple.

Los números son alarmantes, cuando todavía no pasaron dos meses del nuevo año, dado que a lo largo de todo 2025 Bariloche acumuló cuatro homicidios, que serían cinco si se le agrega otro de la vecina Villa Llanquín.