Intento de femicidio en Bariloche: la golpeó con su bebé en brazos y buscó matarla

Durante una audiencia realizada este martes, un hombre fue imputado por el delito de tentativa de femicidio en Bariloche. Su situación procesal se complicó y permanecerá en prisión preventiva durante la investigación.

Según la fiscalía, el sujeto atacó a una mujer con claras intenciones de matarla el pasado 9 de febrero en el interior de una vivienda del barrio zona sur. Ambos convivían junto a un bebé de siete meses que tienen en común. El hecho habría sido entre las 13:30 y 14.

La reconstrucción da cuenta que antes de perpetrar la agresión física, el atacante había mantenido una discusión con la víctima, con quien llevaban una relación. Luego del primer cruce, el hombre se retiró de la casa y regresó a la hora. Allí la agredió mientras la mujer se encontraba con el bebé en brazos y le aplicó un golpe en la cabeza, en la región frontal izquierda, con un elemento contundente de bordes romos, tras lo cual le retiró al niño de los brazos.

La víctima cayó al suelo, lejos de terminar con las agresiones, aprovechó para darle puntapiés en la zona costal izquierda. Producto del ataque, sufrió diversas heridas, que requirieron su inmediata internación en el Hospital.

Durante la audiencia, la fiscalía remarcó que la agresión no es la primera y se produjo en «un contexto de violencia de género, dado que ambos eran pareja y convivientes desde aproximadamente seis años atrás, habiéndose suscitado anteriormente otros episodios de violencia física. En este momento se encontraba en período de prueba, bajo pautas de conducta, en función de la suspensión de juicio a prueba que se le concediera en el marco de otro legajo donde se le atribuyen otros dos hechos en concurso real constitutivos del delito de lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por haber sido cometidos en un contexto de violencia de género, también en perjuicio de la hoy nuevamente víctima».

Entre las pruebas aportadas, están el testimonio de la propia víctima, entrevista e informe del médico forense, acta de Procedimiento Policial, certificado médico suscripto por la médica policial, informes de antecedentes y situación de OFAVI y el SAT. 7. Se agrega la carta de llamados al 911, captura de Whatsapp de la fiscalía de género pidiendo auxilio y mostrando una foto de ella.

La defensa no objetó

El hombre fue asistido por la defensa pública penal quien no manifestó objeciones ni a la formulación de cargos ni al plazo de investigación. «Respecto a la formulación de cargos, no nos vamos a oponer ni al plazo de la investigación que se ha peticionado. El sustento que ha presentado la Fiscalía es suficiente a los fines de tener por acreditado los requisitos del artículo 130 del Código Procesal Penal. Sin perjuicio de que entendemos que la conducta en el avance de la investigación podrá ser subsumida en tipos legales más favorables a los intereses procesales del imputado». Por consejo de los letrados, el imputado no brindó declaración alguna en esta instancia procesal.

El juez resolvió

El Juez de garantías interviniente tuvo por formulados los cargos por el hecho relatado en la audiencia el cual es constitutivo del delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por haber sido perpetrado por un hombre, en contra de una mujer mediando violencia de género (femicidio), en grado de tentativa, en calidad de autor.

Impuso cuatro meses de prisión preventiva y se encuentra a disposición del Servicio Penitenciario de la provincia, tal lo solicitado por la fiscal jefe. Argumentó su requerimiento en función de los riesgos procesales presentes en este legajo y el plus protectivo que debe garantizarse a las víctimas de violencia de género.