Intento de femicidio en Zapala: «¿qué querés?, ¿qué te mate?»

«Tengo miedo que si sale me haga algo, que me mate», le dijo Daniela Sosa a la jueza de Garantías de Zapala, Leticia Lorenzo, en la audiencia de hoy en la que la fiscalía acusó a quien era su pareja, Damián Leiva, por intento de femicidio. El hombre fue imputado por haberle disparado entre las piernas, sin llegar a lesionarla, con un arma calibre 22.

La pareja vive en Cutral Co. Están juntos hace cuatro años y habían viajado a Zapala a la casa de los padres de Sosa. La víctima es oriunda de La Pampa. Tiene un hijo de dos años.

De acuerdo al relato que hizo la fiscal Laura Pizzipaulo, el lunes 9, a las 00, ambos discutían en el baño de la vivienda. Leiva tomó un cuchillo y la amenazó: «¿qué querés?, ¿qué te mate?». Luego sacó el arma y le apuntó a la cabeza. La mujer salió del baño y cuando llegó al pasillo, cerca de donde hay un termotanque, él le disparó entre las piernas. Allí intervino su suegro y forcejó con su hijo. Ella huyó con el niño. Llegó a Cutral Co a dedo.

La víctima hizo uso del derecho a ser oída.

Pizzipaulo señaló que aún no encontraron el arma, pero en la inspección que se hizo en el lugar hallaron dos esquirlas y una marca en el termotanque. Deberán analizar si existe compatibilidad. La fiscal afirmó que no es el primer episidio de violencia de género que sufre la mujer, ya que la había golpeado en la boca con anterioridad. Solicitó que Leiva permanezca detenido por el plazo de 60 días en la comisaría 15 de Cutral Co.

El imputado siguió la audiencia desde la comisaría sexta de Plaza Huincul. La víctima lo hizo desde el Cenaf N°4 de Cutral Co. La jueza le preguntó si quería hablar. «Yo tengo miedo», repitió la joven. Agregó que la familia del imputado le había dicho que le iban a sacar a su hijo.

La defensora pública, Natalia Godoy, no se opuso a la formulación de cargos, pero cuestionó la prisión preventiva. Ofreció como medida alternativa que el acusado permanezca en la casa de sus padres, en Zapala, para preservar a la denunciante.

La jueza consideró que había elementos para sostener la detención, aunque la dictó por el plazo de 30 días. Subrayó que tanto las esquirlas como la marca del termotanque indican que efectivamente hubo disparos, y que el hecho de que ella regresara a Cutral Co con su hijo a dedo, cuando había ido en auto con su pareja, constituyen indicios suficientes de que algo grave sucedió. Destacó además el contexto de vulnerabilidad en el que se encuentra la víctima, ya que carece de una red de contención en la provincia, pues su familia está en La Pampa.

El plazo de investigación fue fijado en cuatro meses.