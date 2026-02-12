Causa AFA: detienen a cuatro personas en Sur Finanzas acusadas de borrar pruebas y ocultar dinero

La investigación sobre Sur Finanzas, la compañía financiera señalada por sus vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dio un giro dramático en las últimas horas. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó la detención de cuatro personas tras comprobar que existía un plan organizado para borrar pruebas, formatear discos rígidos y ocultar dinero antes de que llegaran las autoridades.

En un operativo conjunto con la fiscal Cecilia Incardona, se ejecutaron 14 allanamientos simultáneos en Lomas de Zamora, Ciudad de Buenos Aires y Pinamar. Los procedimientos apuntaron a galpones, oficinas y domicilios particulares vinculados a Ariel Vallejo, el empresario dueño de la financiera y hombre cercano a Claudio «Chiqui» Tapia.

«Protocolo de emergencia»: así borraban las huellas

Lo que precipitó las detenciones no fue solo la causa de lavado de fondo, sino la obstrucción a la justicia. Fuentes judiciales confirmaron que se detectaron chats internos de principios de diciembre donde se activaba un «protocolo» para eliminar evidencia incriminatoria.

La maniobra incluyó:

Borrado de registros de cámaras de seguridad.

Retiro urgente de dinero en efectivo.

Formateo masivo de computadoras.

Desconexión de sistemas internos.

Entre las pruebas clave aparece un mensaje de Susana Hoffmann, jefa de Recursos Humanos de la firma, ordenando explícitamente: “Ingresen a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas”. El objetivo era inutilizar el software para impedir que la Justicia rastreara el flujo de fondos.

La ruta del dinero y los clubes

La causa madre, iniciada por una denuncia de la DGI en noviembre pasado por una evasión impositiva de $3.327 millones, destapó una olla mucho mayor. Los investigadores detectaron transferencias sospechosas por más de $800.000 millones desde 2020.

La hipótesis judicial sostiene que Sur Finanzas utilizaba una red de monotributistas sin capacidad económica y empresas fantasma (como «Construcciones TAR») para lavar dinero. La operatoria incluía el otorgamiento de préstamos inflados a clubes de fútbol con asfixia financiera, como San Lorenzo, Banfield y Argentinos Juniors, además de maniobras con criptomonedas.

Actualmente, los peritos de la Policía Federal y la DAJUDECO analizan los teléfonos y dispositivos secuestrados —incluidos los de Vallejo— para terminar de reconstruir el circuito financiero que mezcla la pasión del fútbol con operaciones millonarias bajo sospecha.

Con información de Infoabe.