La PFA extraditó desde Brasil a un hombre acusado de abusar de una niña en Neuquén

La Policía Federal Argentina (PFA), bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, concretó la extradición desde la República Federativa de Brasil de un hombre de 31 años. El sujeto contaba con un pedido de captura internacional de Interpol por el delito de «Abuso sexual simple» en perjuicio de una menor de edad.

Los ataques sexuales fueron en Neuquén

Los hechos que originaron la investigación ocurrieron en la provincia de Neuquén. Según consta en la causa, el implicado abordó de manera reiterada a la víctima, provocándole graves daños físicos y psicológicos.

Muchos de estos episodios tuvieron lugar en el «Bosque Comunal», en la zona norte de la provincia patagónica. Allí, el agresor trasladaba a la menor a viviendas abandonadas para consumar los ataques. Es importante destacar que la víctima, menor de 15 años al momento de los hechos, presenta una condición de retraso mental leve y trastornos de conducta.



Incumplimiento de medidas judiciales y fuga

Entre diciembre de 2022 y febrero de 2024, el acusado desobedeció sistemáticamente las órdenes de restricción impuestas por la Justicia, que le prohibían acercarse a la víctima o contactarla por redes sociales.

Ante esta situación, el Colegio de Jueces de la III Circunscripción de Neuquén, a cargo de la Dra. Laura Pizzipaulo, ordenó su captura inmediata. La División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA inició entonces las tareas de inteligencia que permitieron establecer, mediante registros de la Dirección Nacional de Migraciones, que el hombre había cruzado hacia Brasil por el paso fronterizo de Paso de los Libres, Corrientes.

El hombre de 31 años fue extraditado desde Brasil por los delitos en Neuquén.

Cooperación internacional e Interpol: El operativo de captura

Tras la publicación de una Notificación de Índice Roja de Interpol, los agentes argentinos trabajaron en conjunto con la Oficina Central Nacional (OCN) Brasilia. Gracias a este intercambio de información, el prófugo fue localizado y detenido en territorio brasileño.

La extradición se formalizó por vía diplomática y se ejecutó en las últimas horas. Efectivos de la PFA viajaron desde el Aeropuerto Jorge Newbery hacia Florianópolis, en el estado de Santa Catarina, donde asumieron la custodia del detenido para su traslado final a la Argentina.

La detención es parte del “Proyecto Interpol Apoyo al PACCTO 2.0”, una iniciativa financiada por la Unión Europea para la localización y captura de fugitivos internacionales.

El extraditado quedó bajo custodia judicial en Neuquén a la espera del avance del proceso penal en su contra.