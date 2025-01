Cumple 20 meses de impunidad el asesinato del soldado Pablo Córdoba en Zapala

«Están todas las pruebas pero el juez sigue de brazos cruzados cobrando su sueldo sin hacer nada. No entiendo por qué tanta pasividad». Natalia Uribe, la mamá del soldado Pablo Córdoba, se repite las mismas preguntas desde el 1 de junio del 2023, cuando su hijo apareció muerto de dos disparos en la cabeza en el Grupo de Artillería 16 de Zapala.

«Que no haya noticias tiene que ser noticia», razona Natalia, sin explicarse cómo es posible que el expediente lleve más de un año sin movimientos. La última vez que la citaron fue para informarle que el fiscal Juan Manuel García Barrese archivó su denuncia contra el juez federal Hugo Greca por presunto mal desempeño y abuso de autoridad.

«Con un juez que no quiere investigar y un fiscal que se dedica a limpiar al juez, significa que nadie está enfocado en lo único importante: investigar quién mató a Pablo», es su conclusión.

Qué dicen las pruebas científicas

La causa está caratulada como «homicidio», las pruebas científicas que demuestran la participación de terceras personas son abrumadoras, pero no hay imputados ni sospechosos. El juez Hugo Greca, titular del juzgado federal de Roca y subrogante en Zapala, está en campaña para ascender a camarista federal. Su pliego podría ser enviado en cualquier momento al Senado, y el pobre desempeño que demostró en la investigación del crimen es la gran piedra en su camino.

Sus desaciertos comenzaron en el minuto cero: en vez de ordenar que congelen la escena y que sólo ingresen criminalistas, no se movió de su despacho en Roca y permitió que cualquiera pisotee el lugar donde apareció Pablo. Recién apareció en Zapala 40 días después para una inspección ocular rodeado de militares, los mismos que deberían integrar en su teoría del caso el lote de los primeros sospechosos.

Los dos disparos en la cabeza

Pablo, soldado voluntario de 21 años, hijo de Natalia y el suboficial Juan José Córdoba Salto, cumplía una guardia que no le correspondía el 1 de junio del 2023 a las 6 de la mañana cuando recibió dos disparos en diferentes sectores de la cabeza. Los proyectiles no se pudieron recuperar, y se desconoce el calibre. En sus manos no tenía restos de todos los compuestos químicos de la pólvora, y su fusil FAL no tiene huellas dactilares.

Según la autopsia, confirmada por los médicos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cualquiera de los dos disparos tuvo entidad suficiente para provocarle la muerte; y que después de recibir el primer balazo, el joven quedó inhabilitado para realizar movimientos conscientes.

Las hipótesis descartadas

Los informes de expertos que analizaron el fusil FAL del soldado Pablo Córdoba descartan la hipótesis del suicidio o del disparo accidental.

Pese a que no se sabe de qué calibre fue el arma con la cual le dispararon, los estudios se concentran sobre el FAL que la víctima tenía a su lado, o sobre su cuerpo (los testigos se contradicen entre sí).

Se trata de un arma de 119 centímetros de largo total, de los cuales 52 corresponden al cañón. Carga municiones calibre 7.62, de alto poder destructivo.

Tres posiciones de tiro

El fusil tiene un selector de tres posiciones: seguro, en la cual está bloqueada; repetición, con la cual se ejecuta tiro a tiro, y automático, que permite disparar ráfagas estilo ametralladora.

El arma fue encontrada con el selector en repetición. Un detalle relevante es que para efectuar un segundo disparo, se debe liberar el gatillo por completo para que vuelva a su posición original. Recién entonces se lo puede utilizar para un segundo disparo.

Este informe hay que leerlo iluminado por el resultado de la autopsia, que indica que Pablo no pudo efectuar movimientos conscientes después de recibir la primera herida.

El joven tiene dos balazos en diferentes sectores de la cabeza; es decir que para suicidarse debió ejecutar movimientos que, según los médicos, no pudo hacer.