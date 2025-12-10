Investigan un nuevo caso de tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil en Bariloche

A primera hora del día de hoy se llevó adelante un allanamiento en un domicilio ubicado en la zona oeste de Bariloche. Foto MPF Río Negro.

Durante la mañana de hoy la Justicia allanó una vivienda en la zona oeste de Bariloche y secuestró material probatorio en el marco de una causa por tenencia, distribución y facilitación de material de abuso sexual infantil.

La investigación previa que permitió identificar la línea telefónica sospechada y su localización precisa fue iniciada por la Unidad Fiscal Especializada en delitos informáticos de la Ciudad de Buenos Aires, que a partir de los datos remitió los resultados al Ministerio Público Fiscal de Río Negro.

La primera información con los indicios sobre la actividad ilegal data de abril pasado y -al igual que otras veces- fue aportada por la ONG, Internacional National Center for Missing & Exploited Children, que realiza rastreos permanentes en la web y redes sociales sobre material relacionado con el abuso sexual y violencia sobre las infancias.

El operativo de hoy en Bariloche fue encabezado por el fiscal Facundo D’Apice y la orden de allanamiento fue emitida por el juez César Lanfranchi.

Las tareas previas de constatación estuvieron a cargo de Gendarmería Nacional, cuyo informe técnico “permitió vincular la actividad detectada con una línea telefónica asociada al domicilio allanado”, según informaron desde el Ministerio Público Fiscal de Bariloche.

Al resultado de esa pesquisa se agregó a la “geolocalización” aportada por la entidad denunciante y permitió reunir las evidencias para que el fiscal avance con la medida.

El parte de difusión indicó que el objetivo principal fue “el secuestro de dispositivos vinculados a los IMEI especificados en la solicitud fiscal así como cualquier soporte electrónico que pudiera resultar relevante” para la investigación.

El reporte inicial que disparó las actuaciones específicó con toda precisión que el último 26 de abril “a las 5.25.45” se habría registrado “actividad de tenencia y distribución de abuso sexual infantil mediante una conexión a la red social Instagram, vinculada a una dirección IP asignada a esta ciudad”.

Como resultado del allanamiento, en principio, no se produjeron detenciones. De acuerdo a lo informado, la intervención permitió secuestrar al menos un teléfono y otros dispositivos electrónicos, que ahora deben ser examinados antes de determinar eventuales “responsabilidades penales” relacionadas con el caso.