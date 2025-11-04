Tenían y distribuían material de abuso sexual infantil en el Alto Valle, fueron condenados

La justicia rionegrina dictó sentencia contra dos hombres, quienes aceptaron su responsabilidad en delitos relacionados con material de abuso sexual infantil (MASI) en el Alto Valle. Ambos cumplirán una pena de 4 años de prisión efectiva, según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción.

Las investigaciones, llevadas a cabo en diferentes localidades de la provincia, revelaron la posesión y distribución de este tipo de material por parte de los ahora condenados.

El primer caso fue en Choele Choel

El primer caso se destapó en Choele Choel gracias a una alerta emitida por Google, a través de la organización National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).

La denuncia apuntaba a la tenencia de múltiples archivos (fotos y videos) con contenido de abuso sexual infantil. La colaboración entre NCMEC, la fiscalía porteña y el Ministerio Público Fiscal de Río Negro permitió confirmar los hechos y obtener la confesión del imputado.

Otro caso en General Roca

En General Roca, el segundo individuo admitió su participación en tres hechos delictivos, todos ocurridos este año. El primero implicó la carga de dos videos con contenido MASI a la plataforma WhatsApp, detectados nuevamente por la NCMEC. El segundo consistió en facilitar el acceso a dos videos y recibir otros 17. La investigación escaló con un allanamiento en su domicilio, donde la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) incautó un teléfono celular con 21 videos de contenido pedófilo, confirmando la gravedad de los delitos.

La solidez de la evidencia presentada en ambos casos fue crucial para las condenas. Los reportes de NCMEC, los allanamientos, los informes de OITel, el trabajo del Gabinete de Criminalística y los peritajes médicos forenses (que determinaron la edad de las víctimas en las imágenes) fueron elementos clave.

La condena llegó por un acuerdo

En ambas causas, la fiscalía y la defensa acordaron solicitar una pena de 4 años de prisión. Dada la aceptación de los hechos y la renuncia a los plazos procesales, los hombres ya se encuentran tras las rejas cumpliendo su condena.

La condena en Choele Choel se basó en la «tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, a título de autor, en concurso ideal entre sí», según lo estipulado en los Artículos 128, 45 y 54 del Código Penal, en concordancia con la Ley 26.061.

Por su parte, la calificación legal aceptada en General Roca fue: «tenencia de material de abuso sexual infantil agravada por ser las víctimas menores de 13 años en concurso real con facilitación de imágenes de abuso sexual infantil agravada por ser las víctimas menores de 13 años,» de acuerdo a los Artículos 128, 45 y 55 del Código Penal.

Los juicios se resolvieron mediante la figura del juicio abreviado y contó con la aprobación de un juez.