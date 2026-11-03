Las viviendas del Procrear en Bariloche se destinarán a policías, hospitalarios y otras 55 las definirá el municipio

En el Ejecutivo municipal de Bariloche, que lidera el intendente Walter Cortés, aún no está resuelto qué destino tendrán los 55 departamentos que el gobernador, Alberto Weretilneck, anunció este martes que le asignarán al municipio del plan de 155 viviendas del Procrear, que finalizará el Gobierno de Río Negro con recursos propios.

Weretilneck recorrió la obra, ubicada en el barrio El Cóndor, en el este de Bariloche. Allí, anunció que 80 departamentos serán destinados a la Policía de Río Negro, 20 a personal del Hospital Ramón Carrillo de la ciudad y las 55 restantes quedarán en manos de la municipalidad, que es la propietaria de las tierras.

La vicepresidenta del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, Mariela Guerra, dijo este martes que aún no está definido qué harán con las viviendas que el Gobierno provincial asignará al municipio. “Primero, tienen que pasar al Banco de Tierras Municipal y después cuando estén los trámites administrativos definidos se verá el destino de esas viviendas”, explicó Guerra.

Lo que establece la normativa vigente

Recordó que el procedimiento establecido por la ordenanza vigente prevé que un cinco por ciento de las viviendas sea adjudicadas a personas con discapacidad y otro diez por ciento a personas en situación de vulnerabilidad social. El resto de las viviendas se debe sortear entre los postulantes que están con su documentación regularizada.

De todos modos, Guerra aclaró que es probable se modifique la política habitacional que desarrolla la municipalidad en la redacción de la nueva Carta Orgánica Municipal (COM). El domingo, el oficialismo, representado por la alianza entre los partidos de Cortés y Weretilneck, ganaron la elección y lograron la mayoría de los convencionales que redactarán los cambios a la COM después de 20 años.

De los 15 integrantes que tendrá la Convención Constituyente Municipal, 8 son miembros del oficialismo. De hecho, Guerra fue electa convencional el domingo.

La funcionaria municipal recordó que las 155 viviendas están ejecutadas en un 31 por ciento. Quedaron paralizadas porque el gobierno del presidente Javier Milei suspendió los recursos para los planes de viviendas que se habían comenzado a construir con el programa Procrear.

Dijo que como la municipalidad no le cobra las tierras a la Provincia se queda con un porcentaje de las viviendas. Y afirmó sentirse «feliz» con la noticia que dio el gobernador.

Para poder seguir con la construcción de las viviendas, la Provincia de Río Negro debe pagarle unos 4.700 millones de pesos a la Nación a modo de compensación por los trabajos ejecutados. Todo se plasmó en un convenio suscrito días atrás entre la Nación y Provincia.