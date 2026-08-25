Causa Cuadernos: un exdirectivo de Techint declaró que entregó dinero a Roberto Baratta

Héctor Zabaleta, exdirector de administración de la compañía Techint, declaró este martes en la Causa Cuadernos y admitió haber entregado paquetes con dinero a Roberto Baratta, exfuncionario y mano derecha de Julio De Vido.

“Sí, era cierto”, dijo al ser consultado sobre la información que aparece en los cuadernos de Oscar Centeno, exchofer de Baratta, que reveló las visitas del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal de Cristina Kirchner a las oficinas de la compañía.

Causa Cuadernos: qué declaró Héctor Zabaleta

Zabaleta, quien fue detenido e imputado en el marco de la causa y luego fue sobreseído, afirmó que entregó paquetes con dinero por instrucción de Luis Betnaza, entonces director de relaciones institucionales de Techint.

Según reveló, cada una de las entregas rondaba “entre los 600 y 700 mil pesos”. “La instrucción que me había dado Betnaza era que tenían que ser de cerca de un millón de dólares, y más o menos se cumplió. Se entregó en pesos”, agregó.

Confirmó además que las fechas que figuran en los cuadernos sobre los encuentros con Baratta eran correctas, y que todas las entregas de dinero las realizó él en una cochera en el subsuelo de la sede de la compañía porque el exfuncionario le dijo que “no quería ser visto por nadie”.

Dijo que Centeno “nunca estuvo cerca nuestro” ya que dejaba al exfuncionario a unos metros y él caminaba hasta su auto donde “le entregaba el paquete” y volvía con su entonces chofer. “Qué hacía después que se iba de mi oficina, desconozco”, sumó.

Agregó que en una comunicación que tuvo con quien fue mano derecha de De Vido, este “se enojó” porque la entrega de dinero iba a ser en pesos y no en dólares. “Me dijo: ‘Me tenés que dar dólares porque si no te voy a cortar el gas en la planta de Campana’”, comentó.

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