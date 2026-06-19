Juicio por la desaparición de Loan: el padre tomó distancia de Laudelina y aseguró que «ya no es parte de la familia»

Después de cumplirse los dos años de la desaparición de Loan Peña en Corrientes, se dio inicio oficial al juicio que busca esclarecer qué sucedió con el pequeño aquel 13 de junio de 2024. Para la semana próxima se espera uno de los momentos de mayor tensión en el debate ya que será cuando los padres de Loan se sienten a declarar ante el Tribunal Oral de Corrientes y estén cara a cara con Laudelina Peña.

El padre de Loan habló sobre Laudelina Peña

Laudelina está imputada en la causa, es la hermana de José Peña y para la Fiscalía es una de las personas que participó de la sustracción y ocultamiento de Loan. También se la acusa de entorpecer y desviar la investigación mediante distintas maniobras.

El padre del pequeño declarará ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes como víctima, mientras en el banquillo de los acusados estará Laudelina. José Peña profundizó su distancia con su hermana después de lo ocurrido con su hijo y aseguró que ya no la considera su familia.

En diálogo con Infobae, la representante de los padres de Loan, María Belén Russo Cornara, aseguró que para José, Laudelina “ya no es parte de la familia”.

A su vez recordó que la semana que viene, los padres del nene darán testimonio frente a los magistrados Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco. «(José y María Luisa) declararán como víctimas y testigos. No darán un relato libre. Primero responderán nuestras preguntas, luego las de la fiscalía y finalmente las de las defensas», explicó la abogada.

Russo remarcó que «serán los testimonios más importantes del juicio» y aclaró que no puede «calcular cuánto tiempo llevarán porque no sé con qué planteros saldrán los defensores».

Juicio por Loan: esperan una confesión

María Luisa Noguera, mamá de Loan, expresó en una entrevista readial que su deseo es que durante el juicio «alguien se quiebre» y cuente qué ocurrió con su hijo.

Russo Cornara comparte la misma expectativa. «Si alguno de los acusados habla y responde preguntas, puede aportar información nueva que hoy no tenemos. Y con eso se pueden hacer maravillas», afirmó.

La abogada recordó que durante la audiencia preliminar realizada en febrero, cuando se planteó que el debate oral recién comenzaría en octubre, María no pudo contener la angustia y criticó la propuesta, pero «por suerte el juicio se adelantó». “Le agarró una impotencia total. Se largó a llorar en ese momento”, recordó.

Con información de Infobae