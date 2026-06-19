Muerte de Ángel López: la defensa volvió a pedir que la Corte Suprema revise las pericias

La investigación por la muerte de Ángel López tendrá este viernes una audiencia decisiva. La defensa de Mariela Beatriz Altamirano y Michel Kevin González intentará que las pericias médicas sean revisadas por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Será el segundo intento de los abogados para conseguir esa medida. El pedido ya había sido rechazado en primera instancia por el juez de garantías Alejandro Soñís, aunque el Código Procesal habilita que la decisión sea revisada por los jueces Raquel Tassello y Martín Cosmaro.

Caso Ángel López: cuál es el reclamo de la defensa

Según publicó Radio 3 de Cadena Patagonia, el fiscal general Facundo Oribones confirmó que la audiencia fue promovida únicamente por la defensa. Además, ratificó que la Fiscalía se opone a incorporar al cuerpo forense nacional porque considera que las pericias oficiales coinciden en sus conclusiones principales.

«El juez de garantía nos ha autorizado un plazo de seis meses para culminar con la etapa de investigación penal preparatoria», afirmó Oribones. También indicó que la acusación deberá presentarse antes del 14 de octubre, fecha fijada como límite para esa etapa del proceso.

Los acusados por la muerte de Ángel López.

Mientras avanza la causa penal, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut espera el informe final sobre el procedimiento mediante el cual la tenencia del niño fue otorgada a su madre biológica. La revisión busca determinar si existieron fallas en el sistema de protección de la víctima.

Auditoría del Superior Tribunal de Justicia y resultados de la autopsia

El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Andrés Giacomone, informó que la auditoría se encuentra en su etapa final y que resta analizar el informe técnico definitivo para resolver los próximos pasos institucionales.

También aclaró que la revisión apunta al funcionamiento integral del sistema y no solamente a eventuales responsabilidades individuales.

La autopsia determinó que la muerte de Ángel fue consecuencia de un «síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y daño multiorgánico debido a un proceso infeccioso por foco pulmonar«.

El informe también indicó que el cuadro se produjo por «bronquiolitis y bronconeumonía en concomitancia con traumatismos craneoencefálicos«, elemento que derivó en el agravamiento de la imputación contra la madre por homicidio agravado por el vínculo por comisión.