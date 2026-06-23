Juicio por la muerte de Diego Maradona: Leopoldo Luque declara otra vez para explicar audios clave del caso

El exmédico personal del astro argentino volverá a presentarse ante el tribunal durante una nueva audiencia del debate oral.

El neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los siete imputados en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, vuelve a declarar este martes en una nueva audiencia del proceso que busca determinar las responsabilidades por el fallecimiento del exfutbolista.

Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, el exmédico de cabecera de Maradona brindará testimonio al inicio de la vigesimoprimera audiencia del segundo debate oral y público. Será la novena vez que Luque declare durante el proceso judicial.

El objetivo: explicar audios incorporados al debate

La intervención de Luque tendrá como finalidad aportar contexto sobre distintos audios que fueron expuestos durante las últimas jornadas del juicio y que forman parte de la prueba analizada por el tribunal.

La fiscalía busca profundizar sobre el contenido de esos registros para esclarecer aspectos vinculados a la atención médica que recibió Maradona durante la internación domiciliaria que cumplía en un country del partido bonaerense de Tigre.

Los testigos convocados para la audiencia

Además de la declaración de Luque, los fiscales adjuntos de San Isidro, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, citaron a tres nuevos testigos.

Entre ellos se encuentran Juan Carlos Soto y Sergio Zoppi, quienes cumplían funciones de vigilancia en la garita de acceso al country San Andrés, donde residía Maradona durante su internación domiciliaria.

También fue convocado Maximiliano Trimarchi, exasistente y allegado al abogado Matías Morla, quien estuvo en el barrio privado de Benavídez el 25 de noviembre de 2020, día en que murió el ex capitán de la Selección Argentina.

Los imputados en la causa

Junto a Luque están imputados la psiquiatra Agustina Cosachov, el médico clínico Pedro Di Spagna, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermería Mariano Perroni y la responsable de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.

Todos ellos enfrentan acusaciones por el presunto delito de homicidio simple con dolo eventual.

Por su parte, la enfermera Dahiana Gisela Madrid será juzgada en un proceso por jurados populares, cuya realización continúa demorada debido a un planteo de recusación presentado contra la jueza María Coelho.