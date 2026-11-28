En medio de una semana marcada por movimientos en el tipo de cambio y con el índice de riesgo país acercándose a los 1.100 puntos básicos, el ministro de Economía, Luis Caputo, precisó en distintas entrevistas cómo se financiarán los vencimientos de deuda de enero que ascienden a un total de USD 4.400 millones.

El esquema oficial busca cubrir el compromiso sin depender de una colocación inmediata en los mercados internacionales, combinando desembolsos de organismos multilaterales, ingresos por privatizaciones y la compra directa de divisas al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El plan del Gobierno para pagar la deuda de enero

De acuerdo con el desglose que el titular del Palacio de Hacienda presentó en el canal de streaming Neura, una parte sustancial del pago -estimada en alrededor de USD 2.600 millones- provendrá de fuentes externas y de la venta de activos estatales.

Puntualmente, el Gobierno prevé el ingreso de cerca de USD 1.200 millones correspondientes al Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales, sumados a otros USD 1.000 millones provenientes de financiamientos garantizados por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata). A estos recursos se añadirán USD 300 millones obtenidos a partir de la privatización de la empresa AySA.

El tramo restante del vencimiento, que alcanza los USD 1.800 millones, será cubierto mediante la adquisición de divisas directamente al Banco Central utilizando pesos provenientes del superávit fiscal primario del Tesoro.

Caputo explicó que ese monto corresponde específicamente al pago de intereses, los cuales se afrontan de manera habitual con los recursos fiscales acumulados.

Según los datos consignados en un informe publicado por Infobae, el Tesoro cuenta actualmente con $3,7 billones en depósitos oficiales dentro de la autoridad monetaria para ejecutar esa compra, a los que se suman los pesos excedentes absorbidos en la última licitación de deuda de la Secretaría de Finanzas. Esta operación forma parte del programa financiero oficial, que establece un límite de compras al Central de hasta USD 5.000 millones para todo 2027.

Frente a un escenario externo donde el equipo económico resolvió suspender las colocaciones del Bonar 2029 (AO29) debido a la suba de las tasas de interés internacionales, el ministro también se refirió al uso del acuerdo de intercambio de monedas con China como herramienta de respaldo en caso de que el mercado no refinancie la totalidad de los compromisos. Al respecto, Caputo confirmó las gestiones realizadas ante Beijing: “Ya le pedimos a China USD 5.000 millones del swap que ya están disponibles”.

Por último, en declaraciones al canal A24, el funcionario defendió el esquema de flotación cambiaria vigente y explicó la dinámica de intervención de la entidad monetaria frente a la oferta de divisas del sector exportador. Caputo señaló que los flujos más grandes se venden de forma directa al BCRA cuando el mercado no registra movimientos inusuales y la cotización se mantiene estable o a la baja, aunque aclaró que la autoridad monetaria dispone de esos dólares adquiridos para volcarlos al mercado si surge algún episodio de tensión. “La idea es que no haya con el dólar una volatilidad que preocupe a la gente”, concluyó el ministro.