Juicio por Loan Peña: quiénes son los cuatro testigos que declaran este miércoles y qué se espera de la audiencia

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este miércoles en Corrientes con la declaración clave de cuatro testigos citados por el Tribunal. Las Justicia busca esclarecer qué sucedió con el pequeño que desapareció en 2024 en la localidad correntina 9 de Julio cuando fue visto por última vez en un almuerzo familiar.

Cuatro testigos declaran este miércoles en el juicio por Loan: lo que se espera de la audiencia

De acuerdo a la información brindada, este 29 de julio prestarán testimonios el concejal de 9 de Julio, Jorge Daniel Moreira; la directora del Hospital local, Gabina Pelozo; el sargento Lisandro Alberto Saucedo; y el comisario Roque Nicolás Báez, jefe de la Unidad Regional II Goya de la Policía de Corrientes.

Moreira, fue uno de los funcionarios locales que mantuvo contacto directo con el comisario detenido Walter Maciel en la madrugada del 14 de junio, el día posterior a la desaparición de Loan. En el expediente se conta que recibió audios de Maciel en los que se aseguraba que el pequeño había aparecido: “Le acabamos de encontrar, concejal. Le acabamos de encontrar, así que todo bien”, le dijo en la grabación que envió a las 2:10.

Esa falsa versión se esfumó 20 minutos después cuando el concejal le escribió al imputado para preguntarle: «¿Por qué están poniendo algunos que es falsa alarma?». Tras esto Maciel le aclaró que todo se trataba de una falsa alarma y le dio explicaciones sobre la confusión: “Una calentura tengo con la familia, chamigo. La familia salió a decir que se le encontró y fuimos todos al lugar y no fue así”.

Sobre este episodio también se refirió a la directora del hospital, Gabina Pelozo. Según su testimonio ante la Justicia, a las 2.13 de la madrugada del 14 de junio recibió una llamada que informaba que Loan había sido localizado y le solicitaba una ambulancia.

El aviso lo realizó el policía Lisandro Saucedo, quien se trasladó al sitio junto al enfermero Nelson Bravo y el chofer Ricardo Vázquez. Cuando llegó, la médica se dirigió a la camioneta policial y el oficial presente le informó que la noticia era falsa.

Saucedo será otro de los que se presentará en la audiencia de este miércoles. El efectivo participó de las primeras diligencias de búsqueda de Loan. En su última declaración dijo que le consultó a Maciel sobre la necesidad de una ambulancia, recibió la orden de acudir al hospital para solicitar insumos y regresó con el personal de Salud.

Tras esto detalló que en el nosocomio se enteraron de la noticia por ellos y que nadie había trasladado al pequeño, por lo que la información sobre la aparición de Loan se desmintió poco después.

«Llamo a mi jefe, comisario Maciel, y le pregunto si iban a necesitar ambulancia porque no sabía si había ni en qué condiciones estaba la criatura. Me dice que vaya al hospital a pedir ambulancia, insumos y personal, el chofer del móvil me dice que me lleva al hospital, me atienden y les lo que necesitamos. Antes de salir desde ruta 123 y acceso al camino rural, veo que venía el comisario, que me pregunta por el director de la unidad y le digo que ingresó al campo y que nosotros estábamos yendo al hospital. A los 15 o 20 min me llama el comisario Maciel y me dice si alguien apareció o se llevó al menor al hospital y le digo que en el hospital se enteraron por nosotros. Tampoco nadie había salido con el menor por el acceso. Se corta la comunicación y a los 5 minutos ingresa la ambulancia al campo, empieza a correrse la voz de que apareció. Pero momentos después informan que era falsa alarma y que se continúe con la búsqueda, no sabemos de dónde salió eso», relató ante la fiscalía.

En tanto, el cuarto testigo citado es Roque Nicolás Báez, comisario y jefe de la Unidad Regional II Goya. Báez intervino en la coordinación y supervisión de los operativos de búsqueda desde el primer día tras la desaparición de Loan.

En las actuaciones judiciales figura como uno de los responsables que arribó al campo la madrugada del 14 de junio para esclarecer el origen del rumor sobre la supuesta aparición de Loan además de verificar los movimientos policiales y civiles en ese contexto.

Con información de Infobae