Juicio por Maradona: los forenses expondrán imágenes para sostener que sufrió una “larga agonía”

El juicio por la muerte de Diego Maradona tendrá este martes una de las audiencias más esperadas en los tribunales de San Isidro. Los forenses que participaron de la autopsia declararán ante el TOC N°7 y expondrán imágenes del cuerpo del exfutbolista para explicar cómo fueron sus últimas horas.

Según publicó Infobae, los especialistas detallarán los signos que, para la acusación, evidencian una “larga agonía” antes de la muerte del Diez. También abordarán la posible franja horaria del fallecimiento y las condiciones clínicas detectadas durante el examen forense.

Qué revelarán los forenses sobre las últimas horas de Maradona

La audiencia comenzó a las 10 y está centrada en los testimonios de Carlos Casinelli y Federico Corasaniti, el entonces director de Medicina Legal de la Superintendencia de Policía Científica y el jefe de la División Morgue de San Isidro. Ambos participaron de la autopsia realizada el 25 de noviembre y firmaron el informe médico incorporado al expediente judicial.

Los peritos explicarán ante los jueces las características que observaron en distintos órganos de Maradona. Entre los puntos centrales, describirán la presencia de líquido acumulado y los indicadores vinculados a un cuadro cardíaco.

Casinelli había declarado anteriormente que el corazón del exfutbolista “pesaba 503 gramos, el doble que un peso normal para una persona adulta”. También afirmó que tenía “grasa en las paredes” y una “miocardiopatía dilatada”.

La Fiscalía buscará sostener la acusación con imágenes y detalles médicos de la autopsia realizada a Diego Maradona. Foto: NA.

En otra parte de sus declaraciones previas, el especialista sostuvo: “El paciente tuvo una muerte y estuvo en agonía”. Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren buscarán reforzar la hipótesis de que Maradona no recibió asistencia médica adecuada en las horas previas a su muerte. Las imágenes de la autopsia serán utilizadas para respaldar esa acusación.

La discusión por la hora de muerte y el estado del cuerpo

Uno de los ejes de la audiencia será la estimación sobre la hora de muerte de Maradona. Los peritos indicarán qué parámetros se utilizan para establecer una franja horaria aproximada en este tipo de casos.

En declaraciones anteriores, los forenses mencionaron la deshidratación, las manchas cadavéricas, la temperatura corporal y el estado de las córneas. Según esa evaluación, el fallecimiento habría ocurrido varias horas antes de que lo encontraran descompensado.

“Desde las 9 de la mañana y hasta la 12 del mediodía. Esa sería la posible hora de la defunción”, habían señalado los especialistas en el debate oral previo que luego fue declarado nulo.

La autopsia comenzó a las 19 de ese 25 de noviembre. Para entonces, los médicos ya habían detectado rigidez en distintas partes del cuerpo y córneas “bien opacas”, según consta en las declaraciones previas.

Luque podría volver a declarar tras la audiencia clave

El neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los imputados en el juicio, cuestionó en distintas oportunidades el informe de la autopsia. La defensa sostiene que las mediciones utilizadas por los peritos responden a métodos antiguos.

Luque también relativizó algunos de los hallazgos mencionados por los forenses. Entre ellos, el peso del corazón de Maradona y la cantidad de líquido detectada en el abdomen durante el examen médico.

La estrategia del neurocirujano en el juicio fue ampliar su declaración indagatoria luego de testimonios que pudieran comprometerlo. Por ese motivo, no se descarta que vuelva a hablar ante el tribunal durante la jornada de este martes.