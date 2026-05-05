Más sorteos de Diario RÍO NEGRO: llegan dos motos eléctricas 0KM para el Día del Amigo

Seguí atento a la edición impresa, el sitio web y las redes sociales del diario para conocer cómo participar y no perderte la oportunidad de ser uno de los ganadores de este nuevo sorteo.

La emoción por los últimos sorteos de Diario RÍO NEGRO todavía sigue presente en cada rincón de la región, pero el vínculo con la comunidad no se detiene. En esta oportunidad, el diario anuncia un nuevo desafío que promete generar expectativa: se sortearán dos motos eléctricas 0KM de ENYI, movilidad eléctrica en el marco del Día del Amigo.

La iniciativa busca seguir fortaleciendo ese lazo histórico con los lectores, con premios que no solo sorprenden, sino que también tienen un impacto concreto en la vida cotidiana. En este caso, se trata de un medio de transporte moderno, económico y sustentable, ideal para moverse en la ciudad.

Imagen ilustrativa.-

Al igual que en ediciones anteriores, la propuesta apunta a que más personas puedan participar y vivir la experiencia de ser parte de una acción que ya se volvió un clásico dentro del diario. La expectativa crece con cada sorteo y vuelve a poner en el centro a quienes acompañan día a día.

La modalidad de participación será simple y accesible, manteniendo el espíritu de cercanía que caracteriza a estas iniciativas y se realizará completando los datos en los cupones que saldrán en la edición impresa. Próximamente se darán a conocer todos los detalles, incluyendo fechas, bases y condiciones.

Con esta nueva propuesta, Diario RÍO NEGRO renueva su compromiso con su comunidad, celebrando fechas especiales con premios para nuestros lectores.

El último sorteo organizado por RÍO NEGRO fue de dos autos 0km, en el marco de su 114° aniversario. Foto: Juan Thomes.-

Tras el éxito de los sorteos anteriores, donde miles de lectores participaron desde distintas localidades de Río Negro y Neuquén, la expectativa vuelve a crecer. Esta vez, con un premio pensado para compartir, disfrutar y moverse de otra manera.

Seguí atento a la edición impresa, el sitio web y las redes sociales del diario para conocer cómo participar y no perderte la oportunidad de ser uno de los ganadores de este nuevo sorteo.

Un vínculo que se renueva con cada sorteo

Las acciones de premios del Diario RÍO NEGRO no son solo sorteos: representan una forma de celebrar el acompañamiento de los lectores a lo largo del tiempo. Cada edición deja historias, emociones y momentos que reflejan ese vínculo construido día a día.

En este Día del Amigo, la propuesta vuelve a poner en valor ese lazo, con una consigna clara: seguir generando experiencias que conecten, sorprendan y premien la fidelidad de toda la región.

Neuquén y Río Negro: conocé las historias de las primeras dos ganadoras de los Yaris que sorteó Diario RÍO NEGRO

El 114 aniversario de Diario RÍO NEGRO no fue uno más y por primera vez en la historia se sortearon dos autos 0KM para reconocer a nuestros lectores más fieles. Quedaron postales inolvidables y dos historias que reflejan el valor de este premio en la vida cotidiana de nuestra comunidad.

«Que mi hijo esté calentito»: el sueño cumplido en Roca

Para la ganadora de Roca, el auto no es solo un vehículo, sino una mejora sustancial en la rutina de su familia. Entre lágrimas, destacó lo que más valoraba de su nuevo Toyota:

«Que mi hijo esté calentito cuando lo llevo a la escuela no tiene precio», confesó a Diario RÍO NEGRO. Para ella, el premio llegó en el momento justo, transformando el traslado diario al colegio en un momento de confort y seguridad.

Diario RÍO NEGRO le cumplió el deseo a Vanesa y a Eugenio: del R12 al Toyota Yaris 0KM. (Foto: Juan Thomes)

“Cada día que me levantaba en el invierno, se me congelaba el R12 y no arrancaba, pensaba: porque no tengo un auto. No me quejo, pero ahora lo voy a aprovechar para ir a trabajar, para dejar a mi hijo en la escuela y seguro aprovechemos para hacer algún viajecito”, aseguró Vanesa,

«Todavía no caigo»: la sorpresa de Guillermina en Cinco Saltos

En Cinco Saltos, la sorpresa fue total para Guillermina. Tras enterarse de que su cupón había sido el elegido, la incredulidad dio paso a una alegría desbordante que compartió con sus seres queridos.

«Todavía no caigo», repetía emocionada mientras conversaba con este medio. Su historia es la de miles de lectores que día a día eligen informarse con nosotros y que, esta vez, vieron cómo la suerte golpeaba a su puerta.

Foto: Cecilia Maletti.

Guillermina comentó que hace más de 20 años que es suscriptora de Diario RÍO NEGRO y que si bien ha ganado premios menores en su vida, nunca imaginó que iba a ganarse un 0KM.

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