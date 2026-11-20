Un jurado popular de Río Negro declaró este viernes culpable por unanimidad a Francisco Esteban Castillo por el asesinato de Diego David Fasce, ocurrido en junio de 2025 frente a una escuela primaria de Cinco Saltos. En el cierre del juicio por jurados N.º 25 de la provincia, el tribunal ciudadano resolvió encuadrar el hecho como homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con portación ilegal de arma de guerra.

Tras escuchar los alegatos de clausura y las instrucciones finales del juez técnico Guillermo Merlo, los integrantes del jurado deliberaron durante poco menos de dos horas. Para el hecho principal, contaban con cuatro opciones: homicidio calificado por alevosía, homicidio simple agravado por arma de fuego, exceso en la legítima defensa o no culpabilidad. Finalmente, optaron por la figura intermedia —descartando la alevosía que sostenía la acusación— y dieron por cerrada la etapa de responsabilidad penal. Merlo convocó a las partes para el próximo 3 de diciembre, fecha en la que se realizará el juicio de cesura para determinar el monto de la condena.

El desarrollo del debate y los alegatos

El juicio comenzó el martes y se extendió a lo largo de cuatro jornadas en las que declararon 20 testigos, entre allegados, policías, médicos forenses y peritos en balística e informática. También se exhibieron fotografías, audios y registros fílmicos de teléfonos particulares y cámaras de seguridad públicas y privadas.

El asesinato de Diego David Fasce, ocurrido en junio de 2025

Durante los alegatos de cierre, la fiscal del caso, Judith Saccomando, y el fiscal jefe Gustavo Herrera sostuvieron que Castillo ejecutó a Fasce por la espalda cuando la víctima estaba indefensa y se retiraba hacia su vehículo. Según detalló Saccomando, Criminalística recolectó ocho vainas servidas: dos disparos impactaron en el auto de una madre que retiraba a su hijo de la escuela, tres dieron en la espalda de Fasce a menos de cuatro metros de distancia y un disparo final en la cabeza lo remató en el acto. Herrera remarcó que el acusado actuó sobre seguro y reclamó el veredicto por alevosía.

En sintonía, los querellantes Carlos David Fernández y Fabián Alexis Flores pidieron rechazar la hipótesis de legítima defensa al señalar que Fasce ya se estaba yendo del lugar y que el episodio quedó ampliamente documentado por cámaras y testigos. Por el contrario, los defensores particulares Michel Rischmann y Francisco Damián Jara solicitaron la no culpabilidad argumentando que Castillo actuó en legítima defensa de un tercero —su sobrina, expareja de la víctima—, a quien consideraban en peligro tras una supuesta provocación previa.

Castillo circulaba en auto junto a su pareja cuando interceptó a Fasce.

El crimen frente a la Escuela N.º 63

El hecho juzgado ocurrió el 25 de junio de 2025, cerca de las 17:30, sobre la calle Viedma de Cinco Saltos, frente a la Escuela Primaria N.º 63 y en pleno horario de salida escolar. De acuerdo con la reconstrucción acreditada en el debate, Castillo circulaba en auto junto a su pareja cuando interceptó a Fasce, de 37 años, quien viajaba acompañado por otras personas, incluidos dos menores de edad. Luego de una discusión en la calle, cuando la víctima intentaba volver a su vehículo, el acusado descendió armado, efectuó al menos ocho disparos —seis de los cuales impactaron en el cuerpo de Fasce— y escapó de la escena.