Boca viene de eliminar a Vasco da Gama, mientras que Atlético Mineiro dejó en el camino a Montevideo City Torque.

Boca se enfrentará con Atlético Mineiro este sábado desde las 19:30 (hora argentina, 17:30 hora local) por la final de la Copa Sudamericana. El árbitro será el uruguayo Andrés Matonte y la transmisión irá por ESPN y DSports en televisión, mientras que estará disponible por Disney+ Premium en streaming.

El Xeneize buscará ponerle fin a una sequía de 18 años sin títulos internacionales y sumar una nueva estrella a su historia. La final se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, que contará con una marcada mayoría de hinchas boquenses.

Arruabarrena solo tiene una duda en la formación

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega en el mejor momento de los últimos años, después de haberse sacado la mochila de salir campeón con la consagración en la Liga. Para este duelo, el entrenador mantiene una sola duda en el armado del equipo: Alan Velasco o Tomás Aranda para acompañar a Miguel Merentiel y Sebastián Villa en el ataque.

El juvenil corre con ventaja para salir desde el arranque. Desde que sufrió la fractura de peroné a fines de agosto, el objetivo fue que llegara en condiciones a una eventual final en Barranquilla. Viene de ingresar en los últimos dos partidos y el Vasco lo considera la principal opción para aportar pausa y control de la pelota.

De todas formas, Arruabarrena recién confirmará la decisión en el vestuario. Velasco, que ofrece más verticalidad y juego directo, todavía tiene chances, mientras que Leonel Flores parece haber quedado descartado.

El resto del equipo está definido. La única modificación respecto de las semifinales de la Copa Argentina ante Banfield estará en el lateral izquierdo, donde el recuperado Lautaro Blanco ingresará por Malcom Braida.

Otro que llegaba con lo justo era Milton Delgado, quien sufrió una leve lesión en la rodilla el martes. Sin embargo, su presencia nunca estuvo en duda y acompañará a Santiago Ascacíbar y Leandro Paredes en el mediocampo. El capitán, la bandera del equipo, llega en plenitud física y es una de las mejores noticias para el Xeneize.

Cómo llega Atlético Mineiro

Del otro lado estará el Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez, un rival que no atraviesa su mejor momento, pero que cuenta con jerarquía suficiente para complicar a Boca.

El Galo acumula siete partidos sin ganar en todas las competencias. Viene de perder el clásico ante Cruzeiro y de quedar eliminado de la Copa do Brasil frente a Gremio. En el Brasileirao marcha séptimo y necesita sumar para mejorar su posición en la pelea por los puestos de clasificación internacional.

Además, el equipo brasileño tendría algunas bajas para la final. El ecuatoriano Alan Franco, ex Talleres, no podrá jugar por la expulsión que recibió en la semifinal ante Montevideo City Torque, mientras que su compatriota Alan Minda y el brasileño Reinier, ambos delanteros, se ausentarían por distintas lesiones.

Sin embargo, en ataque Atlético Mineiro cuenta con dos de sus principales cartas: Tomás Cuello, argentino, y Bernard, que acumulan tres y cinco goles, respectivamente, en el certamen. Fred, ex Manchester United, es otro de los nombres importantes y el encargado de manejar los hilos del equipo.

El camino de Boca y Atlético Mineiro hasta la final

El camino del Galo hacia la definición comenzó en la fase de grupos, donde terminó primero por encima de Cienciano, Juventud y Puerto Cabello. Luego eliminó a Red Bull Bragantino en octavos de final, a Santos por penales en cuartos y a Montevideo City Torque en semifinales.

Boca, por su parte, inició su recorrido en el repechaje, luego de quedar eliminado en la fase de grupos de la Libertadores. Allí superó a O’Higgins por penales y después dejó en el camino a Recoleta, San Pablo y Vasco da Gama, con remontada incluida en el Maracaná.

Boca vs. Atlético Mineiro: formaciones, hora y TV

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Vitao, Lyanco, Renan Lodi; Fred, Maycon, Kevin Castaño; Tomás Cuello, Mateo Casierra, Bernard. DT: Eduardo Domínguez.

Hora: 19:30 de Argentina (17:30 de Colombia).

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

TV y streaming: ESPN, DSports y Disney+ Premium..

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia.