Mientras que la Ley 27.399 garantiza por estructura de almanaque cinco fines de semana largos confirmados en 2027 gracias a feriados inamovibles, arrancando el mismo viernes 1 de enero 2027, el Gobierno nacional dejó vencer el plazo reglamentario de 50 días de anticipación sin publicar en el Boletín Oficial el decreto que fija los hasta tres días no laborables con fines turísticos.

Esta demora administrativa mantiene en vilo a los operadores hoteleros y a las familias de todo el país, quienes aguardan definiciones sobre las jornadas puente y los posibles traslados de fechas históricas que podrían ampliar la oferta de escapadas durante el próximo año.

Fines de semana largos confirmados en 2027: uno por uno, los feriados inamovibles que ya están asegurados

Independientemente de la decisión que adopte el Poder Ejecutivo respecto de las jornadas puente, el calendario nacional establece cinco descansos extendidos que no requieren reglamentación adicional:

Viernes 1 de enero 2027 (Año Nuevo) : al caer viernes, conforma el primer fin de semana largo de tres días del año, extendiéndose hasta el domingo 3.

: al caer viernes, conforma el primer fin de semana largo de tres días del año, extendiéndose hasta el domingo 3. Lunes 8 y martes 9 de febrero 2027 (Carnaval) : junto con el sábado 6 y el domingo 7, brinda el primer descanso extra largo de cuatro días consecutivos en plena temporada de verano.

: junto con el sábado 6 y el domingo 7, brinda el primer descanso extra largo de cuatro días consecutivos en plena temporada de verano. Viernes 26 de marzo de 2027 (Viernes Santo) : asegura un fin de semana largo de tres días en Semana Santa, que se amplía a cuatro jornadas para quienes cuenten con el día no laborable del Jueves Santo (25 de marzo).

: asegura un fin de semana largo de tres días en Semana Santa, que se amplía a cuatro jornadas para quienes cuenten con el día no laborable del Jueves Santo (25 de marzo). Viernes 2 de abril 2027 (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas) : genera un nuevo fin de semana de tres días en el arranque del otoño, hasta el domingo 4.

: genera un nuevo fin de semana de tres días en el arranque del otoño, hasta el domingo 4. Viernes 9 de julio 2027 (Día de la Independencia): garantiza otro descanso extendido de tres jornadas en pleno receso invernal.

Feriados 2027: mes a mes, cuáles son los fines de semana largo ya definidos

Mes de 2027 Fecha y conmemoración oficial Carácter legal (Ley 27.399) Duración del descanso Enero Viernes 1: Año Nuevo Feriado nacional inamovible 3 días (confirmado) Febrero Lunes 8 y martes 9: Carnaval Feriados nacionales inamovibles 4 días (confirmado) Marzo Viernes 26: Viernes Santo (Jueves 25 no laborable) Feriado inamovible / No laborable 3 a 4 días (confirmado) Abril Viernes 2: Día de los Caídos en Malvinas Feriado nacional inamovible 3 días (confirmado) Julio Viernes 9: Día de la Independencia Feriado nacional inamovible 3 días (confirmado)

Feriados puente y traslados en 2027: qué pasa con los días no laborables del Gobierno y las fechas a definir

Además de los descansos ya asegurados, el almanaque de 2027 presenta cinco fechas clave cuya conversión en fines de semana largos depende de la aplicación de las reglas de traslado o de una eventual fijación de jornadas turísticas: