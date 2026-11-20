Feriados 2027 en Argentina: cuáles son los cinco fines de semana largos confirmados y qué falta definir
Aunque el calendario oficial de 2027 ya asegura cinco fines de semana largos por feriados inamovibles, el Poder Ejecutivo aún no publicó el decreto de días turísticos tras vencer el plazo legal. Conocé las fechas confirmadas y qué puede pasar con los traslados.
Mientras que la Ley 27.399 garantiza por estructura de almanaque cinco fines de semana largos confirmados en 2027 gracias a feriados inamovibles, arrancando el mismo viernes 1 de enero 2027, el Gobierno nacional dejó vencer el plazo reglamentario de 50 días de anticipación sin publicar en el Boletín Oficial el decreto que fija los hasta tres días no laborables con fines turísticos.
Esta demora administrativa mantiene en vilo a los operadores hoteleros y a las familias de todo el país, quienes aguardan definiciones sobre las jornadas puente y los posibles traslados de fechas históricas que podrían ampliar la oferta de escapadas durante el próximo año.
Fines de semana largos confirmados en 2027: uno por uno, los feriados inamovibles que ya están asegurados
Independientemente de la decisión que adopte el Poder Ejecutivo respecto de las jornadas puente, el calendario nacional establece cinco descansos extendidos que no requieren reglamentación adicional:
- Viernes 1 de enero 2027 (Año Nuevo): al caer viernes, conforma el primer fin de semana largo de tres días del año, extendiéndose hasta el domingo 3.
- Lunes 8 y martes 9 de febrero 2027 (Carnaval): junto con el sábado 6 y el domingo 7, brinda el primer descanso extra largo de cuatro días consecutivos en plena temporada de verano.
- Viernes 26 de marzo de 2027 (Viernes Santo): asegura un fin de semana largo de tres días en Semana Santa, que se amplía a cuatro jornadas para quienes cuenten con el día no laborable del Jueves Santo (25 de marzo).
- Viernes 2 de abril 2027 (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas): genera un nuevo fin de semana de tres días en el arranque del otoño, hasta el domingo 4.
- Viernes 9 de julio 2027 (Día de la Independencia): garantiza otro descanso extendido de tres jornadas en pleno receso invernal.
Feriados 2027: mes a mes, cuáles son los fines de semana largo ya definidos
|Mes de 2027
|Fecha y conmemoración oficial
|Carácter legal (Ley 27.399)
|Duración del descanso
|Enero
|Viernes 1: Año Nuevo
|Feriado nacional inamovible
|3 días (confirmado)
|Febrero
|Lunes 8 y martes 9: Carnaval
|Feriados nacionales inamovibles
|4 días (confirmado)
|Marzo
|Viernes 26: Viernes Santo (Jueves 25 no laborable)
|Feriado inamovible / No laborable
|3 a 4 días (confirmado)
|Abril
|Viernes 2: Día de los Caídos en Malvinas
|Feriado nacional inamovible
|3 días (confirmado)
|Julio
|Viernes 9: Día de la Independencia
|Feriado nacional inamovible
|3 días (confirmado)
Feriados puente y traslados en 2027: qué pasa con los días no laborables del Gobierno y las fechas a definir
Además de los descansos ya asegurados, el almanaque de 2027 presenta cinco fechas clave cuya conversión en fines de semana largos depende de la aplicación de las reglas de traslado o de una eventual fijación de jornadas turísticas:
- Demora en el decreto de días turísticos y diferencia salarial: la Ley 27.399 faculta al Ejecutivo a disponer hasta tres jornadas puente por año anunciadas con al menos 50 días de antelación al 1 de enero —plazo que ya expiró—; cabe recordar que, desde el cambio de gestión, se optó por decretar días no laborables en lugar de feriados nacionales, lo que implica que cada empleador privado decide si se trabaja o no y que, en caso de prestar servicios, se abona el salario simple sin recargo doble.
- Mayo (Martes 25 – Revolución de Mayo): al tratarse de un feriado inamovible que cae martes, solo conformaría un descanso de cuatro días si el Gobierno designa el lunes 24 como día no laborable turístico.
- Junio (Jueves 17 – Paso a la Inmortalidad del Gral. Güemes): por ser trasladable, su eventual corrimiento o combinación permitiría articular un fin de semana largo en junio (mes en el que el 20 de junio, Día de la Bandera, caerá domingo).
- Agosto (Martes 17 – Paso a la Inmortalidad del Gral. San Martín): su condición de feriado trasladable habilita el corrimiento al lunes 16 de agosto para crear un descanso de tres días.
- Octubre (Martes 12 – Día del Respeto a la Diversidad Cultural): también posee carácter trasladable, por lo que podría pasarse al lunes 11 de octubre.
- Noviembre (Sábado 20 – Día de la Soberanía Nacional): al coincidir con un sábado, su impacto sobre el descanso semanal quedará sujeto a la reglamentación oficial de traslados de fin de semana.
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