Justicia de Roca confirma prisión efectiva para el expolicía Rubén «El Gato» Muñoz

En una decisión unánime, un tribunal de revisión de General Roca ratificó la revocación de la condena condicional para el expolicía Rubén Muñoz. Tras verificar reiterados incumplimientos a las pautas de conducta impuestas por la justicia, el condenado deberá cumplir su pena de manera efectiva en prisión.



La resolución se dio a conocer luego de que el juez de Ejecución, Fernando Romera, determinara que Muñoz no respetó las restricciones establecidas en su sentencia. Pese a los intentos de la defensa por revertir la medida, los magistrados consideraron que el paso a la modalidad de cumplimiento efectivo se ajusta estrictamente a derecho.



El motivo: Incumplimiento de pautas de conducta



El eje del conflicto judicial radica en el quiebre de las reglas que permitían a Muñoz permanecer en libertad. Según la fiscal Susana Carrasco, el expolicía —quien cuenta con una condena por amenazas— conocía perfectamente las limitaciones impuestas, las cuales aceptó en el momento del juicio.



“No estamos frente a un ciudadano que realiza un simple reclamo. Muñoz está condenado por amenazas. Las reglas fueron claras y constituían condiciones de su libertad”, subrayó la fiscal durante la audiencia.

Entre las restricciones más críticas figuraba la prohibición expresa de acercamiento, hostigamiento o comunicación hacia el actual ministro de Seguridad, Daniel Jara, víctima en uno de los expedientes.

El juez Romera comprobó que Muñoz vulneró estos puntos específicos de la sentencia, lo que derivó en la pérdida del beneficio de la ejecución condicional.



Los argumentos de la defensa y el rechazo del Tribunal



El defensor particular, Eduardo Carrera, presentó una serie de agravios calificando la medida de «arbitraria y desproporcionada». Además, puso en duda la validez de las pruebas presentadas contra su pupilo.

Sin embargo, el tribunal integrado por los jueces Gastón Martín, Sandro Garrido y Alejandro Pellizon fue contundente tras el cuarto intermedio. Los magistrados descartaron la falta de pruebas, señalando que un video exhibido en la audiencia constituye evidencia suficiente para confirmar la falta cometida por el expolicía.



Una decisión «lógica y fundada»

En su fallo, el tribunal de alzada respaldó el accionar del juez de Ejecución y fudamentó que la decisión se considera razonada y con respaldo en los hechos.

De igual manera se descartó que la prisión efectiva sea una medida excesiva, dado el carácter recurrente de los incumplimientos.

El material audiovisual fue clave para desestimar los reclamos de la defensa. Con esta resolución, Rubén Muñoz pierde definitivamente el beneficio de la libertad condicional y permanecerá tras las rejas para cumplir el resto de su condena por amenazas y desobediencia judicial.