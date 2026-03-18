Megaplantación: descubrieron que tenía 55 plantas y 15 kilos de marihuana en una isla del río Negro, terminó imputado

La Justicia Federal de Roca formalizó la investigación contra un hombre de 45 años acusado de cultivar 55 plantas de cannabis y poseer más de 15 kilos de flores de la misma planta, en proceso de secado. El hecho fue calificado como tenencia con fines de comercialización tras el arresto del sospechoso en una isla del río Negro, a la altura de Lamarque. El imputado, identificado como Miguel Ángel Gutiérrez, quedó detenido y deberá cumplir prisión preventiva mientras avanza la causa.

Un amplio despliegue se realizó en la zona ribereña cercana a Lamarque y dio origen a una audiencia en los Tribunales Federales de Roca. En una audiencia de formalización de la investigación, el juez federal Hugo Greca dictó la prisión preventiva para un productor frutícola de 45 años acusado de montar una sofisticada estructura de cultivo y secado de marihuana en un islote del brazo sur del río Negro.

La causa, que combina el hallazgo de plantas de gran porte con una importante cantidad de droga procesada, pone bajo la lupa la actividad criminal en sectores rurales de difícil acceso.

El juez Greca estuvo a cargo de la audiencia de formulación de cargos. Foto Juan Thomes.

El caso se inició de forma fortuita durante un rastrillaje de la Brigada Motorizada de Apoyo de la Policía de Río Negro, pero escaló rápidamente hasta convertirse en un expediente de narcotráfico de relevancia regional. Según detalló el fiscal general interino, Matías Zanona, el imputado fue sorprendido «in fraganti» cuando regresaba a la isla para supervisar sus cultivos. Lo que comenzó como una inspección de rutina terminó con el secuestro de 55 plantas de cannabis sativa de hasta tres metros de altura y más de 15 kilogramos de flores en proceso de secado, una logística que para la fiscalía excede largamente el consumo personal.

El hallazgo en la isla y una detención de película

El escenario del crimen es un islote natural cerca de Lamarque. Allí, entre cultivos lícitos de duraznos, Gutiérrez habría desarrollado un «sector de cultivos muy evolucionado». El fiscal Zanona describió que, mientras el personal policial realizaba el relevamiento del lugar, el sospechoso arribó en una furgoneta Ford Transit. Al descender, se identificó espontáneamente como el responsable de la isla, alegando que solo iba a «darle de comer a los perros». Sin embargo, al notar la presencia del grupo COER, intentó darse a la fuga antes de ser neutralizado.

Gutiérrez llegó a Tribunales en carácter de detenido tras haber sido arrestado en la isla del hallazgo. Foto Juan Thomes.

La fiscalía calificó el hecho como un concurso real de delitos: cultivo de estupefacientes con fines de comercialización (artículo 5 inciso A de la Ley 23.737) y tenencia con los mismos fines (inciso C). «No son cogollos extraídos del raleo de las plantas, sino que estaban en un sector aparte», aclaró Zanona ante la duda del magistrado sobre la duplicidad de la imputación.

Por su parte, el defensor particular, Miguel Ángel Flores, se opuso a esta calificación, argumentando que se trataba de una sola acción que debería encuadrarse como un concurso ideal, una discusión técnica que el juez Greca decidió diferir para la etapa de debate oral.

La polémica del celular secuestrado: ¿Huella digital o autoincriminación?

Uno de los momentos de discusión en la audiencia fue el pedido de la fiscalía para desbloquear de forma «compulsiva» el teléfono celular secuestrado a Gutiérrez. El fiscal solicitó que el imputado sea obligado a colocar su dedo pulgar sobre el sensor del aparato para permitir el acceso a los mensajes y registros de llamadas. «El acusado resulta ser un objeto de prueba y no el medio de la prueba misma», argumentó Zanona, comparando la medida con una extracción de ADN o un reconocimiento en rueda de personas.

El defensor Flores rechazó tajantemente la medida, considerando que el uso compulsivo del cuerpo del imputado para abrir un dispositivo que contiene información privada constituye una «autoincriminación vedada constitucionalmente».

A pesar de la resistencia, el juez Greca sentó un precedente relevante en la jurisdicción de Roca al autorizar el procedimiento. El magistrado sostuvo que «no es una verdadera autoincriminación y no afecta las garantías constitucionales», comparándolo con la jurisprudencia de hace un siglo sobre los reconocimientos físicos.

Un pasado penal que complica la situación de Gutiérrez

La situación de Miguel Ángel Gutiérrez es delicada no solo por la cantidad de droga hallada, sino por sus antecedentes inmediatos. El Ministerio Público Fiscal informó que el productor había agotado una condena previa por tenencia simple de estupefacientes el pasado 27 de diciembre de 2025, hace apenas tres meses.

«El señor ha hecho uso ya del beneficio de la condena condicional, motivo por el cual una eventual pena implicaría una prisión de cumplimiento efectivo», remarcó el fiscal para justificar la necesidad de la medida cautelar más gravosa.

A pesar de que la defensa ofreció una camioneta como caución y propuso un sistema de arresto domiciliario con GPS en Lamarque, el juez Greca consideró que los riesgos procesales están «sobradamente acreditados». Para el magistrado, el intento de fuga al momento del allanamiento y la «falta de compromiso con el cumplimiento de la ley» evidenciada por la cercanía de su condena anterior son motivos suficientes para ordenar la prisión preventiva. «Hay riesgos internos, el gran riesgo de la salud que genera esta gran cantidad de drogas», enfatizó el juez.

60 días de investigación y traslado a la Unidad 5

Finalmente, el magistrado resolvió hacer lugar al pedido de la fiscalía y ordenó la prisión preventiva de Gutiérrez hasta el 19 de junio de 2026, lo que representa un plazo de 60 días hábiles para concluir la investigación preparatoria. Durante este periodo, se realizarán las pericias químicas sobre las plantas y los cogollos, además del análisis forense del teléfono celular mediante el sistema UFED que será trasladado desde San Carlos de Bariloche.

El imputado permanecerá alojado en la Unidad 5 del Servicio Penitenciario Federal de Roca, una vez que se confirme el cupo correspondiente. La Justicia también autorizó la destrucción del material estupefaciente una vez obtenidas las contramuestras periciales, debido a la toxicidad y el volumen de la sustancia que actualmente permanece reservada bajo custodia policial.

«La gran cantidad de droga es un peligro del propio delito que tenemos», concluyó Greca al cerrar la audiencia que marca el inicio de un proceso que podría llevar al productor de Lamarque a una condena de prisión efectiva de larga duración.