Juzgarán a supuesto enfermero y un coordinador, imputados por la muerte de un estudiante en Bariloche

En mayo pasado condenaron a la médica por el mismo caso. Imagen captura de pantalla- Archivo

Se subió al colectivo de la empresa estudiantil con la ilusión de divertirse y compartir grandes momentos con sus compañeros de colegio. Era el sueño cumplido. Bariloche los esperaba para pasar unos días inolvidables. Pero al llegar a esta ciudad, Tomas Octavo comenzó a sentirse mal. Levantó fiebre y experimentó un malestar generalizado. Aún enfermo regresó con el grupo a la ciudad de San Justo, en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.

Su madre buscó asistencia médica porque Tomás no mejoraba. El 25 de octubre del 2022, Tomás murió en una clínica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por una falla multiorgánica. Tenía 17 años.

Este viernes, la jueza de Bariloche Romina Martini desestimó los planteos de nulidad que habían formulado las defensas de los imputados Diego Cañete y Néstor Ocampo contra la acusación de la fiscalía, que les atribuye el homicidio culposo del estudiante, en carácter de coautores.

La jueza rechazó además los pedidos de sobreseimiento que las defensas de Cañete y Ocampo habían solicitado. Martini validó la acusación fiscal y resolvió que los imputados vayan a juicio oral.

Una audiencia que había comenzado hace 10 días

La etapa de control de la acusación había comenzado el 18 de agosto pasado, con una audiencia que se hizo de manera virtual, que pasó a cuarto intermedio porque la jueza dispuso tomarse el plazo legal para resolver los planteos de la fiscalía, la querella, porque la madre de la víctima se constituyó en querellante, y las defensas.

Martini informó este viernes, al reanudar la audiencia, que rechazaba los planteos de las defensas, aceptaba la acusación de la fiscalía, con la adhesión de la querella, y habilitaba la apertura a juicio.

Los hechos que la fiscalía atribuye a los imputados

El fiscal jefe Martín Lozada atribuyó a Ocampo el hecho ocurrido el 19 de octubre de 2022. Relató que el imputado se desempeñaba en la enfermería del Hotel Club House, ubicado en la avenida San Martín 708 de Bariloche, donde realizaba funciones de asistencia sanitaria.

Según la fiscalía, Ocampo se identificada como enfermero y asumió la atención de Tomás, que presentaba fiebre y a quien le prescribió paracetamol. Contó que el 21 de octubre del 2022, el adolescente seguía con fiebre.

Ocampo reiteró la indicación de paracetamol y le administró un inyectable, presumiblemente dexametasona, sin cumplir con la derivación médica.

Para la fiscalía, dicha omisión de derivación para que fuera examinado por un médico incrementó el riesgo para la salud del estudiante. Lozada destacó que lo privaron de la posibilidad de recibir un tratamiento temprano que hubiera evitado la progresión de la enfermedad y su posterior deceso.

El fiscal jefe afirmó que Ocampo permitió que “un cuadro potencialmente grave continuara sin evaluación médica a partir del 21 de octubre”.

Afirmó que si hubiera procurado la evaluación médica el 21 de octubre, existía una probabilidad suficientemente elevada de que se hubiera realizado el diagnóstico pertinente y comenzado el tratamiento indicado, reduciendo de manera sustancial el riesgo de progresión a sepsis fulminante y evitando el resultado mortal.

En octubre del 2022, Cañete se desempeñaba como coordinador. Lozada atribuyó a Cañete haber incumplido el deber de cuidado de Tomás por el rol que cumplía, por no gestionar una nueva consulta médica.

“La omisión atribuida comprende un conjunto de conductas que, consideradas en su sucesión temporal, revelan el apartamiento de la función de protección que había asumido respecto de Tomás”, sostuvo Lozada.

Según la acusación fiscal, a la que adhirió la abogada Nadina Moreda, que representa a la querellante, Tomás regresó con sus compañeros en un viaje en colectivo que duró aproximadamente 21 horas, sin asistencia ni seguimiento médico.

Una muerte evitable

Para el Ministerio Público Fiscal (MPF), era evitable la muerte del estudiante y fue consecuencia de una sucesión de omisiones que vulneraron los deberes de cuidado de ambos acusados.

En la audiencia de este viernes, la jueza controló las pruebas que la fiscalía, la querella y las defensas ofrecieron para presentar en el juicio.

Lozada destacó una pericia médica que identificó el período comprendido entre el 21 y el 24 de octubre como una etapa crítica, durante la cual una intervención oportuna podría haber modificado el curso de la enfermedad, informaron desde el MPF.

El fiscal jefe ofreció prueba documental vinculada con la contratación y organización del viaje, registros sobre la permanencia del contingente en Bariloche, actas de allanamiento, evidencia digital e historias clínicas. También, dos pericias forenses y testimonios de familiares, compañeros, madres acompañantes y otras personas que estuvieron con el estudiante durante el viaje.

Las defensoras de los imputados habían cuestionado el nexo causal entre las conductas atribuidas por la fiscalía y la querella y la muerte del adolescente. La defensora pública Natalia Araya asiste a Ocampo y Sofía Sanjurjo, a Cañete. La fecha del juicio la fijará la Oficina Judicial.

Una médica ya fue condenada

En mayo pasado, la médica Ana Carlín admitió su responsabilidad en un juicio abreviado y fue condenada a 3 años de prisión de ejecución condicional y 10 años de inhabilitación para ejercer su profesión porque fue condenada por homicidio culposo.

La fiscalía le atribuyó que el 24 de octubre de 2022, Carlín atendió a Tomás en una unidad sanitaria de Valentín Alsina, en la provincia de Buenos Aires. A pesar de que el estudiante presentaba un estado de salud delicado, Carlín omitió realizar un examen físico completo y tampoco solicitó estudios complementarios básicos como para obtener un diagnóstico certero. El chico murió al día siguiente en una clínica donde lo llevó su madre. El tribunal que condenó a Carlín, entendió que ella fue negligente y actuó con impericia.