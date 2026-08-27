Boca vs. Lanús, por la séptima fecha del torneo Clausura, en la Bombonera: formaciones, hora y TV

Miguel Merentiel, que llega en racha, se mantendría en el once inicial de Boca. Agustín Medina, por su parte, recuperaría la titularidad en Lanús. (Foto: Archivo - FOTOBAIRES)

Boca Juniors recibirá a Lanús este viernes desde las 21:30 en La Bombonera, por la séptima fecha del torneo Clausura. El árbitro será Pablo Dóvalo y la transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.

El Xeneize volverá a jugar en su estadio después de poco más de un mes. Su última presentación en su casa fue el 23 de julio, cuando venció 1-0 a O’Higgins por el repechaje de la Copa Sudamericana. Desde entonces, ejerció como local en tres encuentros en el Tomás Adolfo Ducó debido al mal estado del césped.

En la zona A, ambos llegan con la necesidad de sumar para acercarse a los puestos de clasificación a octavos de final. Boca marcha 11° con siete puntos, mientras que Lanús está 9° con la misma cantidad de unidades. Los ocho mejores de cada grupo avanzarán a la próxima instancia.

Arruabarrena y las dudas en el equipo

El Vasco ultima detalles en la formación, que tendrá dos cambios obligados respecto del equipo que salió desde el arranque ante Racing, por las lesiones de Ayrton Costa y Tomás Aranda. Además, el DT podría preservar a algunos jugadores para el duelo del miércoles frente a Vélez, por los octavos de final de la Copa Argentina.

En la defensa, Dylan Gorosito y Lautaro Blanco se mantienen en los laterales y las dudas aparecen en la zaga central. Nicolás Figal tiene su puesto asegurado y su acompañante saldrá entre Facundo «Jagger» Herrera y Lautaro Di Lollo, quien volvió a la convocatoria después de dos partidos.

Leandro Paredes se ausentó en esos mismos encuentros y podría volver a ser titular, aunque su presencia desde el arranque se definirá en las horas previas al partido. En caso de ir al banco, su lugar sería ocupado por Camilo Rey Domenech o Tomás Belmonte. A sus costados, Santiago Ascacíbar volvería a ser una fija y Milton Delgado, quien terminó con una molestia muscular en el Cilindro, iría al banco pensando en el duelo ante el Fortín.

Si Arruabarrena se inclina por la salida de Delgado, podría modificar el esquema para que Sebastián Villa y Leonel Flores ocupen las bandas, mientras que Alan Velasco sería el enlace en reemplazo de Aranda. El centrodelantero será Miguel Merentiel, que llega en racha tras marcar en los últimos tres partidos.

El Granate tampoco atraviesa un buen momento. Ganó apenas uno de sus últimos seis partidos y viene de igualar 1-1 como local ante Argentinos Juniors. Mauricio Pellegrino mantendría la base del equipo que comenzó ese encuentro, aunque el mediocampista Agustín Medina gana terreno para meterse en el once titular.

En el Apertura, el Xeneize se quedó con el triunfo en La Fortaleza, donde goleó 3-0 con un doblete de Merentiel y un tanto de Ascacíbar.

Formaciones, hora y TV

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo o Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes o Camilo Rey Domenech, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Alan Velasco, Sebastían Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda o Franco Watson, Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 21:30.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: La Bombonera.