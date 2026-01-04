La Agencia de Recaudación de Río Negro cierra el cerco sobre deudores y salió a cobrar por vía judicial

Los contribuyentes morosos de impuestos provinciales tuvieron una despedida del año ingrata, ya que muchos de ellos fueron notificados en la última semana de las sentencias de ejecución fiscal que tramitó y logró en pocas semanas la Agencia de Recaudación de Río Negro como instancia definitiva, para agilizar el cobro de esas deudas.

La campaña abarca todo el territorio provincial. Solo el juzgado contencioso administrativo de Bariloche (hay otros tres en el resto de la provincia) libró en una semana más de 300 sentencias con intimaciones de pago, por un capital adeudado de 1.443 millones de pesos.

También decretó embargos de bienes para cubrir esos montos, más los honorarios e intereses que resulten, por un total de 2.409,8 millones de pesos.

El director de la Agencia de Recaudación Tributaria, Alejandro Palmieri, dijo las campañas de cobranza son “periódicas y planificadas” y que buscan como principal objetivo el de “generar percepción de riesgo y equidad tributaria”. El interés está puesto en que el contribuyente cumplidor “no se vea perjudicado frente a quienes sostienen deudas persistentes con el fisco provincial”.

Los deudores se acumulan en buena cantidad, tanto por impuesto a los Ingresos Brutos como por Automotor e Inmobiliario, pero Palmieri explicó que “en la gran mayoría de los casos no es necesario llegar a la instancia judicial”.

Insistió en que las iniciativas masivas de cobro con intervención de los juzgados contenciosos son un mecanismo “regular”, y que en marzo último ya se había llevado adelante otra similar.

Dijo que iniciaron los juicios ejecutivos hace pocas semanas y que “muchos ya cuentan con sentencia, son procesos rápidos”. Sostuvo que se trata de la “última instancia” para cobrar deudas cuyos titulares no responden a los avisos previos, la oferta de planes de facilidades y otras gestiones de cobranza.

Cientos de deudores, sumas millonarias

El juez contencioso administrativo de Bariloche, Iván Sosa Lukman, firmó un total de 303 sentencias entre el 22 y el 30 de diciembre por demandas que impulsó la Agencia de Recaudación. Los montos promedio son de 4,7 millones de pesos.

Los textos en todos los casos son similares, repiten una fórmula, y en la parte resolutiva disponen “llevar adelante la ejecución hasta tanto (el deudor) haga al acreedor Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro íntegro pago del capital reclamado, con más intereses y costas”.

Como “medidas generales”, las llamadas “sentencias monitorias” agregan más abajo otro párrafo en el cual libran “mandamiento de embargo sobre bienes suficientes a juicio del oficial de Justicia interviniente”, por una cifra que es en todos los casos un 67% superior al monto del incumplimiento.

Con los honorarios, intereses y gastos anexos, el monto total reclamado a los deudores -solo de Bariloche y la zona Andina- supera los 2.400 millones de pesos.

El largo listado revela que hay muchos particulares morosos por cifras menores, que no superan los 3 millones de pesos, y también empresas, en algunos casos con cifras más importantes. El tope, entre las sentencias dictadas en Bariloche, es una deuda de 76,1 millones de pesos.

Entre las empresas que acumulan impuestos impagos y fueron intimadas por vía judicial figuran varias del rubro turístico.

A fin de asegurar el cobro, el juez agregó en último párrafo según el cual “en subsidio, y para el caso que se desconozcan bienes (sujetos al embargo) o resulten insuficientes, decrétase la inhibición general del ejecutado/ejecutada para vender y/o gravar sus bienes, a cuyo efecto líbrense oficios a los registros de la Propiedad Inmueble y Automotor correspondientes, con adjunción de los datos personales”.