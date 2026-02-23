La descubrieron intentando ingresar drogas al penal de Viedma y evitó el juicio tras una probation

El Tribunal Oral Federal de Roca suspendió el proceso a prueba por un año a la mujer que intentó ingresar drogas al penal de Viedma.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Roca resolvió suspender el proceso a prueba contra una mujer acusada de intentar ingresar drogas al Complejo de Ejecución Penal 1 de Viedma. De esta manera, evitó el juicio oral.

La imputada había sido elevada a juicio por el delito de suministro gratuito de estupefacientes agravado por cometerse dentro de un establecimiento de detención, en grado de tentativa.

El intento de ingreso al penal

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 24 de abril de 2024 alrededor de las 11:30, cuando la mujer intentó acceder como visita a un interno en el penal de Viedma.

De acuerdo al requerimiento, llevaba oculto entre sus prendas un envoltorio de papel film que contenía otros paquetes con distintas sustancias: 28,29 gramos de cannabis sativa, 20,1 gramos de clorhidrato de cocaína, 0,26 gramos de MDMA y 0,63 gramos de ketamina.

La maniobra fue advertida por personal del área de Visita y Correspondencia del establecimiento penitenciario, lo que motivó la intervención y posterior peritaje de las sustancias secuestradas.

El Ministerio Público Fiscal encuadró la conducta en los artículos 5 inciso e y 11 inciso e de la Ley 23.737, en función del artículo 42 del Código Penal, al tratarse de un hecho en grado de tentativa y agravado por el ámbito carcelario.

Pedido de suspensión de juicio

La defensa solicitó la aplicación del instituto de suspensión de juicio a prueba, al considerar que se cumplían los requisitos legales: ausencia de antecedentes penales computables y escala penal compatible.

Con la conformidad del fiscal, la acusada aceptó el beneficio por el término de un año. Inicialmente se había propuesto una donación de 50.000 pesos al hospital público local, pero fue relevada de esa obligación por su situación económica.

Reglas de conducta y advertencia

La resolución, firmada por el juez Alejandro Silva, dispuso suspender el proceso por un año e imponer reglas de conducta por el mismo plazo.

Entre ellas, mantener el domicilio fijado e informar cualquier cambio, presentarse trimestralmente ante la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y abstenerse de usar estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas.

En caso de incumplimiento, el beneficio podrá ser revocado y el proceso continuará hacia el juicio oral.