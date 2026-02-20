Quedó imputado y detenido el autor del homicidio de Diego Cid en Bariloche

El autor de los disparos que causaron la muerte de Diego Cid en una toma del Alto de Bariloche fue acusado hoy formalmente de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y deberá cumplir prisión preventiva mientras dure la investigación en una comisaría de Cipolletti, de donde es oriundo.

Según quedó expuesto en la audiencia, Luciano Castillo iba acompañado de su hermano Demis y de otras dos personas en el Peugeot 408 blanco del cual partieron los proyectiles, en el fatídico incidente que le costó la vida a Cid, en el barrio Manzana 257, durante la madrugada del último 12 de febrero.

De inmediato Castillo y sus cómplices escaparon hacia Cipolletti, donde terminaron por entregarse a la policía a la semana siguiente, cuando se había difundido su condición de prófugos. También entregaron el vehículo involucrado y el arma que utilizó Castillo en el hecho, de la que esportador legal.

La fiscal del caso, Silvia Paolini, relató que era aproximadamente la 1.40 de la mañana cuando Cid salió de la vivienda en la que se alojaba en compañía de su hermano, con la intención de comprar “mercadería”, que no identificó, y de la cual Castillo y sus acompañantes eran proveedores.

Cuando se acercaron al vehículo, desde el asiento de atrás del conductor el imputado efectuó al menos tres disparos -dijo la fiscal-, dos de los cuales alcanzaron a la víctima en el antebrazo y el hemitórax derecho, y le causaron la muerte por shock hipovolémico.

Paolini destacó el trabajo del área de criminalística de la policía provincial y dijo que llegaron al nombre del autor “a través de un alias de facebook”

La querella, ejercida por los abogados Pablo Calello y Horacio Brucellaria, adhirió a la descripción y a la calificación del hecho. Recordaron que “hay otras personas involucradas” además de Castillo, y se reservaron la opción de plantear una acusación por homicidio “con alevosía”, según lo que resulte del avance de la investigación.

La teoría de la “legítima defensa”

A su turno el abogado defensor Miguel Zeballos Díaz manifestó “discrepancias” con el relato de los hechos y si bienno pidió modificar la calificación de homicidio agravado “en la actual etapa”,dijo que trabajaría en una hipótesis de homicidio “en legítima defensa, o bien exceso en la legítima defensa”.

Según su versión, el día anterior Castillo y sus acompañantes habían sufrido un robo por parte de Cid, quien en una cita similar “les apuntó con un arma, no les pagó y se fue con la mercadería y con la plata”.

Señaló que la noche del crimen volvió a citarlos “desde otro teléfono”, de modo que no sabían que era Cid. Agregó que cuando lo vieron acercarse, en compañía, pensaron “que les robaría otra vez” y que lo vieron “sacar un arma de entre sus ropas”, por eso Castillo “también extrae la suya, dispara y se van”. Alegó que “en los videos se escuchan tres disparos”, pero su defendido asegura que “hizo solamente dos”.

El abogado defesnor dijo que faltan pericias por completar, en especial sobre el arma y subrayó que el día anterior al hecho “ya habían sido convocados por las mismas personas y tuvieron diferencias”. Tampoco Zeballos dijo de qué “mercadería” era la que transaban y por qué si en la víspera había sufrido un robo con empleo de armas no lo denunció.

Prisión preventiva por cuatro meses

El juez de Garantías Ricardo Calcagno aceptó la formulación de cargos con la calificación propuesta por la fiscal y también le otorgó los cuatro meses de plazo para la investigación solicitados,con prisión preventiva para el imputado, como lo pidió el fiscal jefe Martín Lozada.

Al momento de evaluar esa medida cautelar la querella también justificó la privación de la libertad y pidió que Castillo la cumpla en el penal de Bariloche. Pero su defensor se opuso y consiguió que permanezca en Cipolletti.

Aunque permanezca detenido, sostuvo que Castillo correría “riesgo de vida”. De hecho desde la familia Cid surgieron ya amenazas de represalia, que circularon en redes sociales. “No sé por qué esa pretención de la querella” dijo Zeballos, en relación con el traslado a Bariloche.

Su aspiración de máxima era que el imputado sea controlado mediante tobillera electrónica, con obligación de presentarse “a firmar” en la comisaría de Cipolletti. Pero el juez Calcagno lo consideró inviable.

Pesó en su decisión el “riesgo de fuga”, demostrado por la voluntad de retirarse “a toda velocidad” de Bariloche rumbo a Cipolletti luego del asesinato y de demorar seis días en presentarse a la Justicia.

El defensor dijo que los acusados no entorpecieron la investigación, que “se entregaron ellos” (por Luciano Castillo y los otros tres ocupantes del auto) y también el presunto homicida entregó el arma con sus papeles y el Peugeot, del que es titular legítimo.

Señaló que tiene “arraigo” con domicilio en las 1.200 Viviendas de Cipolletti, y es empleado en una petrolera. “Demostró acabadamente que quiere colaborar con la investigación”, subrayó el abogado.

El juez Calcagno dijo que “peligro de entorpecimiento no existe, pero sí peligro de fuga” y por eso convalidó la prisión preventiva del acusado, aunque no en Bariloche sino en Cipolletti, “por cuestiones de familia y cuestiones médicas”.