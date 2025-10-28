La fiscal se opone a liberar a Leandro García Gómez, pareja de Lourdes Fernández, por su poder de influencia sobre la cantante

Leandro García Gómez, la pareja de Lourdes Fernández que se encuentra acusado por la presunta privación ilegítima de la libertad y lesiones, solicitó la excarcelación pero la fiscal del caso se opuso por el poder de influencia que ejerce sobre la integrante de Bandana.

El juez deberá resolver si libera a Leandro García Gómez, acusado de retener y agredir a Lourdes Fernández

El abogado de la madre de la víctima, Yamil Castro Bianchi, le confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que la fiscal Silvana Russi se manifestó en contra de la solicitud del imputado, por lo que falta conocerse la decisión del juez Diego Slupsky.

García Gómez, que está alojado en la alcaidía de la calle Beasley al 3800, presentó un escrito, por medio de su defensor oficial, para recuperar la libertad y ofreció ser monitoreado con una tobillera electrónica.

La funcionaria judicial consideró que el sindicado ejerce un poder de influencia sobre la intérprete, quien se recupera en la casa de unos amigos tras ser ser examinada en el Hospital Fernández.

Un informe elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema advierte que la mujer de 44 años está en una “situación de riesgo” al ser víctima de una manipulación de parte de su novio, a quien denunció en 2022 por violencia de género.