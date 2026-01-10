Nicolás Maduro habló desde la cárcel en Nueva York: qué dijo sobre la interna en Venezuela

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rompió el silencio tras su detención y envió su primer mensaje desde la cárcel de Nueva York donde se encuentra recluido. A través de sus abogados y de su hijo, el líder chavista buscó llevar tranquilidad a sus seguidores con una frase contundente: «Estamos bien, somos unos luchadores».

La revelación fue hecha por Nicolás Maduro Guerra, conocido como «Nicolasito», durante un encuentro partidario del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela). Según relató, los abogados defensores que tienen contacto directo con el dirigente en Estados Unidos le transmitieron que se encuentra «fuerte» de ánimo.

«Dijo que no estemos tristes, que ‘nosotros estamos bien, somos unos luchadores'», citó su hijo, transmitiendo el pedido expreso de su padre a la militancia.

El hijo de Nicolás Maduro acusó que Estados Unidos usó «fuerza desproporcionada»

En su discurso, el hijo del mandatario aprovechó para reivindicar la figura de su padre frente a la operación militar que terminó con su traslado a suelo norteamericano para enfrentar cargos por narcotráfico. «Es un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía y tuvieron que usar una fuerza desproporcionada, pero no lo vencieron. Él está fuerte», aseguró.

Orden política: confiar en la troika

Más allá de lo emotivo, el mensaje también tuvo un fuerte contenido político para ordenar la interna en Caracas. Desde su celda, Maduro bajó línea sobre quiénes son los garantes de la continuidad del proceso bolivariano.

Su hijo transmitió el pedido de tener «confianza absoluta» en tres figuras claves: la presidenta interina Delcy Rodríguez, el titular de la Asamblea Jorge Rodríguez y el hombre fuerte del partido, Diosdado Cabello. Estos nombres han cobrado «mayor centralidad» en el escenario político venezolano tras el vacío de poder dejado por la captura.

«Vamos a conservar el poder y la revolución», sentenció Maduro Guerra, citando también al fallecido Hugo Chávez para recordar que «la unidad del chavismo está en la unidad».

Con información de AFP y AP.