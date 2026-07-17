La Justicia detectó inconsistencias patrimoniales en Martín Insaurralde y complicó la causa por enriquecimiento ilícito

La Justicia federal incorporó un peritaje de 618 páginas que detectó inconsistencias entre los ingresos declarados y los gastos registrados de Martín Insaurralde. El informe forma parte de la causa que investiga al exintendente de Lomas de Zamora por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El trabajo fue elaborado por el Cuerpo de Peritos Contadores por orden del juez federal Luis Armella. Según publicó TN, el informe reconstruyó la evolución patrimonial de Insaurralde y de su exesposa, Jesica Cirio, entre 2010 y 2023. También analizó propiedades, vehículos, cuentas bancarias, inversiones y viajes al exterior.

Peritaje sobre Martín Insaurralde reveló diferencias millonarias entre ingresos y gastos

Los especialistas detectaron inconsistencias patrimoniales entre los recursos acreditados y las erogaciones reconstruidas. Además, señalaron que hubo operaciones cuyo origen de los fondos no pudo determinarse con la documentación incorporada al expediente.

Uno de los ejes del informe fueron los viajes al exterior realizados por Insaurralde. Los peritos estimaron gastos en pasajes, hospedajes, alquileres, consumos y otros servicios turísticos y concluyeron que, al menos desde 2021, esas erogaciones no mantenían una «razonable correspondencia» con los ingresos declarados. Aclararon que la reconstrucción es parcial porque no fue posible acceder a todos los comprobantes de gastos.

Insaurralde junto a Jesica Cirio.

El informe también analizó la situación de Jesica Cirio y advirtió diferencias entre ingresos, gastos e inversiones en los períodos fiscales 2014, 2017, 2018, 2019 y 2023. Los peritos compararon declaraciones impositivas, movimientos bancarios y operaciones inmobiliarias, sin poder conciliar parte de la información con la documentación disponible.

En el caso de Insaurralde, la pericia determinó un saldo negativo acumulado de $19.647.220,14. La defensa sostuvo que ese resultado debía compensarse con fondos atribuidos a Cirio por tratarse de bienes gananciales.

Entre los episodios revisados figura el viaje a Marbella junto a Sofía Clerici, difundido en 2023. La pericia incluyó gastos de vuelos, estadías, alquileres de embarcaciones y consumos en comercios de lujo, aunque indicó que no pudo establecer el monto total desembolsado durante esa estadía.

Las conclusiones del inform podrían respaldar nuevas medidas judiciales. Según la investigación, durante el período analizado Insaurralde habría realizado 76 vuelos internacionales mientras ocupaba cargos públicos.